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إقتصاد
شركة إسبانية تُطلق سيارة سباق كهربائية تشبه مركبة باتمان في
Lebanon 24
11-06-2025
|
13:00
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واحدة من أشهر السيارات على الإطلاق، هى سيارة "بات مان"، والتى تظهر فى أفلامه كوسيلة يتنقل بها فى المدينة، ليخلصها من الأشرار، حيث تتمتع هذه السيارة بامكانيات خرافية، جعلها حلما للكثيرين، حتى وان كانت السيارة موجودة فى عالم خيالى، ولكن يبدو أن الحلم يقترب من التحقيق، حيث أعلنت شركة إسبانية عن إطلاق سيارة سباق كهربائية جديدة تحمل اسم "بالتاسار ريفولت R"، تمثل نقلة نوعية فى عالم السيارات الرياضية الكهربائية، ومن المقرر طرحها رسميا فى الأسواق عام 2026.
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السيارة، التى ظهرت فى صورها الأولى كنموذج أولى، تتميز بتصميم مستقبلى مستوحى من سيارات
باتمان
، مع جناح خلفى بارز يمنحها طابعا أكثر إثارة، ويُعد عنصرا أساسيا فى تعزيز الأداء الهوائى والثبات أثناء القيادة السريعة، سواء على الطرق المستقيمة أو فى المنعطفات، بحسب ما نشره موقع digitaltrends.
تأتى "بالتاسار ريفولت R" بقوة 500 حصان من المحركات الكهربائية، مع وزن إجمالى لا يتجاوز 770 كجم، بفضل استخدام مواد خفيفة مثل الكربون، والكيفلار، والألمنيوم المستخدم فى صناعة الطائرات، إلى جانب عجلات من المغنيسيوم ومقعد سباق أحادى مصنوع من ألياف الكربون، كما تعتمد السيارة على هيكل فولاذى متوافق مع معايير الاتحاد الدولى للسيارات(FIA)، لضمان أقصى درجات الأمان.
وتحتوى السيارة على وحدة بطارية بقوة 700 فولت مثبتة فى المنتصف، توفر مدى قيادة يصل إلى 373 ميلا، ورغم أن الاستخدام العملى للسيارة سيكون غالبا على الحلبات، إلا أن البطارية تتيح وقت قيادة يصل إلى 40 دقيقة بسرعات سباق، وتحقق السيارة تسارعا من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 2.5 ثانية فقط.
وتدعم البطارية أيضا خاصية الشحن السريع، حيث يمكن شحن مدى إضافى يبلغ 100 كم خلال 5 دقائق فقط، مما يسمح بالعودة السريعة إلى حلبة السباق. (اليوم السابع)
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