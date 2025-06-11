روسيا ترسل آلاف الأطنان من القمح إلى فلسطين

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وصلت إلى الأراضي دفعة جديدة من القمح من في إطار المساعدات الإنسانية التي أعلن عنها الرئيس للشعب الفلسطيني.ووفقا لتصريحات سابقة للرئيس الفلسطيني فإن الكمية المقدمة من روسيا البالغة 30 ألف طن من القمح، ستقدم لسكان .وتعد هذه المساعدة جزءا من جهود روسيا لمواجهة تدهور الأمن الغذائي في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الأساسية بسبب الحصار والظروف الاقتصادية الصعبة. (روسيا اليوم)