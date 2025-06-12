البيتزا لم تعد "طعام الفقراء".. مؤشّر اقتصادي جديد في أميركا يترنّح

Advertisement

في ظل تأرجح الأسواق على وقع التوترات التجارية والرسوم الجمركية، يبرز مؤشّر غير تقليدي يكشف حال الاقتصاد الأميركي: البيتزا.لطالما اعتُبرت البيتزا خيارًا اقتصاديًا وسهلًا لإطعام العائلة، بل ومؤشرًا على إنفاق الأسر المتوسطة والمنخفضة الدخل. وازدادت شعبيتها خلال جائحة "كوفيد-19"، حيث شكّلت ملاذًا غذائيًا آمنًا في فترات الإغلاق، وسجّلت كبرى سلاسل البيتزا مثل "دومينوز" و" " نموًا مزدوج الرقم في مبيعاتها عام 2020.لكن الصورة في 2025 تبدو مختلفة. فقد تراجعت مبيعات المحال القائمة لدى "بيتزا هت" بنسبة 5%، و" " بـ2.7%، و"دومينوز" بـ0.5% خلال الربع الأول من العام. والسبب؟ لم تعد البيتزا بمتناول أصحاب الدخل المحدود، بعدما ارتفع متوسط سعر البيتزا الكبيرة إلى 18.14 دولار، وقفز متوسط الفاتورة بنحو 30% منذ 2019.تُضاف إلى هذا التراجع عوامل أخرى، أبرزها وفرة خدمات التوصيل الجديدة مثل " إيتس" و"غروبهب"، والتحول نحو الأطعمة الصحية. لكنّ الأثر الأبرز يكمن في تآكل ما كانت تمثله البيتزا: قيمة غذائية بسعر مقبول.وفي وقت تحاول "دومينوز" إنقاذ ما يمكن عبر تعزيز الطلبات الخارجية الأرخص كلفة، يجد المستهلكون من أصحاب الميزانيات المحدودة أنفسهم مضطرين لإعادة التفكير في وجبتهم المفضلة.هكذا، أصبحت البيتزا – من كونها رمزًا للراحة والقيمة – مرآة دقيقة لعصر اقتصادي ضاغط، حيث حتى "طعام الفقراء" لم يعد في متناول الجميع. (بلومبرغ)