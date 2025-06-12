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إقتصاد
وسط تقارير عن تصاعد التوترات في الشرق الاوسط.. أسعار النفط تحلّق
Lebanon 24
12-06-2025
|
04:03
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ارتفعت أسعار
خام برنت
إلى ما يقرب من 70 دولارًا للبرميل، وسط تقارير عن إخلاء أميركيين من عدد من
دول الخليج
وتصاعد التوترات في
الشرق الأوسط
.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.90 دولار أو 4.34% خلال تعاملات الأربعاء إلى 69.77 دولار للبرميل عند التسوية.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3.17 دولار أو 4.88% لتسجل عند التسوية 68.15 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى تسوية منذ 2 نيسان.
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