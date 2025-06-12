الجزائر تطلق خطة استثمارية بقيمة 7 مليارات دولار لزيادة معالجة المحروقات

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قال عرقاب، اليوم الخميس، إن بلاده خصصت محفظة استثمارية بقيمة سبعة مليارات دولار لعدة مشاريع صناعية كبرى تهدف إلى زيادة نسبة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، من 32 بالمئة حاليا إلى 50 بالمئة في السنوات الخمس المقبلة.ومن بين المشاريع الرئيسية مصفاة جديدة تبلغ طاقتها خمسة ملايين طن سنويا في حاسي مسعود من المقرر أن تدخل الخدمة أواخر عام 2027، ووحدة تكسير في أرزيو التي من المتوقع أن تنتج 1.2 مليون طن إضافي من البنزين سنويا بدءا من آذار 2027.ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل وحدة لتكسير زيت الوقود بسكيكدة بحلول كانون الثاني 2029، والتي ستساهم بإنتاج سنوي قدره 1.75 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الأسفلت.