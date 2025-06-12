23
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
11
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الجزائر تطلق خطة استثمارية بقيمة 7 مليارات دولار لزيادة معالجة المحروقات
Lebanon 24
12-06-2025
|
15:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الطاقة
الجزائري محمد
عرقاب، اليوم الخميس، إن بلاده خصصت محفظة استثمارية بقيمة سبعة مليارات دولار لعدة مشاريع صناعية كبرى تهدف إلى زيادة نسبة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، من 32 بالمئة حاليا إلى 50 بالمئة في السنوات الخمس المقبلة.
Advertisement
ومن بين المشاريع الرئيسية مصفاة جديدة تبلغ طاقتها خمسة ملايين طن سنويا في حاسي مسعود من المقرر أن تدخل الخدمة أواخر عام 2027، ووحدة تكسير
النفتا
في أرزيو التي من المتوقع أن تنتج 1.2 مليون طن إضافي من البنزين سنويا بدءا من آذار 2027.
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل وحدة لتكسير زيت الوقود بسكيكدة بحلول كانون الثاني 2029، والتي ستساهم بإنتاج سنوي قدره 1.75 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الأسفلت.
مواضيع ذات صلة
سوريا توقع اتفاقا بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف شركات عالمية كبرى لتوليد الكهرباء (الحدث)
Lebanon 24
سوريا توقع اتفاقا بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف شركات عالمية كبرى لتوليد الكهرباء (الحدث)
13/06/2025 04:21:13
13/06/2025 04:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام أوكراني: الهجوم على مطارات روسية تسبّب بخسائر بقيمة 7 مليار دولار
Lebanon 24
إعلام أوكراني: الهجوم على مطارات روسية تسبّب بخسائر بقيمة 7 مليار دولار
13/06/2025 04:21:13
13/06/2025 04:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
منتدى الاستثمار السعودي الأميركي: توقيع 145 اتفاقا بقيمة أكثر من 300 مليار دولار
Lebanon 24
منتدى الاستثمار السعودي الأميركي: توقيع 145 اتفاقا بقيمة أكثر من 300 مليار دولار
13/06/2025 04:21:13
13/06/2025 04:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بقيمة 7 مليارات دولار... سوريا توقع اتفاقًا في مجال الطاقة!
Lebanon 24
بقيمة 7 مليارات دولار... سوريا توقع اتفاقًا في مجال الطاقة!
13/06/2025 04:21:13
13/06/2025 04:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مع تصاعد التوتر الجيوسياسي.. أسهم أوروبا تغلق على انخفاض
Lebanon 24
مع تصاعد التوتر الجيوسياسي.. أسهم أوروبا تغلق على انخفاض
15:53 | 2025-06-12
12/06/2025 03:53:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لتعزيز التجارة.. الصين تتعهد بإلغاء جميع الرسوم الجمركية على الصادرات الأفريقية
Lebanon 24
لتعزيز التجارة.. الصين تتعهد بإلغاء جميع الرسوم الجمركية على الصادرات الأفريقية
14:46 | 2025-06-12
12/06/2025 02:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال أول خمسة أشهر من السنة... دولة عربية تسجل رقمًا قياسيًا في الدخل السياحي
Lebanon 24
خلال أول خمسة أشهر من السنة... دولة عربية تسجل رقمًا قياسيًا في الدخل السياحي
11:10 | 2025-06-12
12/06/2025 11:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سهم "بوينغ" يخسر 7% بعد حادثة الطائرة الهندية المنكوبة
Lebanon 24
سهم "بوينغ" يخسر 7% بعد حادثة الطائرة الهندية المنكوبة
06:59 | 2025-06-12
12/06/2025 06:59:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من اتفاق تجاري وشيك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟
Lebanon 24
هل من اتفاق تجاري وشيك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟
06:00 | 2025-06-12
12/06/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"العريس هرب مني".. هذا ما قالته إعلامية شهيرة بعد زواجها بأيام (فيديو)
Lebanon 24
"العريس هرب مني".. هذا ما قالته إعلامية شهيرة بعد زواجها بأيام (فيديو)
01:09 | 2025-06-12
12/06/2025 01:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة إعلامية عن 52 عاما بعد معركة طويلة مع السرطان (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة إعلامية عن 52 عاما بعد معركة طويلة مع السرطان (صورة)
02:22 | 2025-06-12
12/06/2025 02:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حبس ملكة جمال لمدة عامين.. هذا ما فعلته (صورة)
Lebanon 24
حبس ملكة جمال لمدة عامين.. هذا ما فعلته (صورة)
00:33 | 2025-06-12
12/06/2025 12:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملكة جمال"... ممثلة شهيرة تطل بالحجاب والجمهور يعلق (صور)
Lebanon 24
"ملكة جمال"... ممثلة شهيرة تطل بالحجاب والجمهور يعلق (صور)
12:23 | 2025-06-12
12/06/2025 12:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
التقطه أحد المسافرين.. شاهدوا الفيديو التالي من داخل الطائرة الهنديّة قبل لحظات من تحطّمها
Lebanon 24
التقطه أحد المسافرين.. شاهدوا الفيديو التالي من داخل الطائرة الهنديّة قبل لحظات من تحطّمها
07:05 | 2025-06-12
12/06/2025 07:05:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:53 | 2025-06-12
مع تصاعد التوتر الجيوسياسي.. أسهم أوروبا تغلق على انخفاض
14:46 | 2025-06-12
لتعزيز التجارة.. الصين تتعهد بإلغاء جميع الرسوم الجمركية على الصادرات الأفريقية
11:10 | 2025-06-12
خلال أول خمسة أشهر من السنة... دولة عربية تسجل رقمًا قياسيًا في الدخل السياحي
06:59 | 2025-06-12
سهم "بوينغ" يخسر 7% بعد حادثة الطائرة الهندية المنكوبة
06:00 | 2025-06-12
هل من اتفاق تجاري وشيك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟
04:03 | 2025-06-12
وسط تقارير عن تصاعد التوترات في الشرق الاوسط.. أسعار النفط تحلّق
فيديو
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
13/06/2025 04:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
13/06/2025 04:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
13/06/2025 04:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24