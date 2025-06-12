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إقتصاد

مع تصاعد التوتر الجيوسياسي.. أسهم أوروبا تغلق على انخفاض

Lebanon 24
12-06-2025 | 15:53
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سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضها الرابع على التوالي، اليوم الخميس، مع انحسار التوقعات المتفائلة بشأن التجارة، في حين دفع التوتر الجيوسياسي المتصاعد المستثمرين إلى العزوف عن الأصول مرتفعة المخاطر.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.3 بالمئة بعد أن لامس أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع خلال الجلسة.
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وتمثل موجة البيع الممتدة الحالية أطول سلسلة خسائر متتالية منذ أكثر من شهرين.

وكان المحفز الرئيسي هو استمرار عدم الوضوح المحيط بسياسات التجارة العالمية. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء استعداده لتمديد المواعيد النهائية لمحادثات التجارة.

وأسفرت المحادثات الأخيرة مع الصين عن اتفاق لكنها فشلت في إلغاء الرسوم الجمركية الحالية أو حل الاختلالات التجارية الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة.
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