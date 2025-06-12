مع تصاعد التوتر الجيوسياسي.. أسهم أوروبا تغلق على انخفاض

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سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضها الرابع على التوالي، اليوم الخميس، مع انحسار التوقعات المتفائلة بشأن التجارة، في حين دفع التوتر الجيوسياسي المتصاعد المستثمرين إلى العزوف عن الأصول مرتفعة المخاطر.وأغلق المؤشر منخفضا 0.3 بالمئة بعد أن لامس أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع خلال الجلسة.وتمثل موجة البيع الممتدة الحالية أطول سلسلة خسائر متتالية منذ أكثر من شهرين.وكان المحفز هو استمرار عدم الوضوح المحيط بسياسات التجارة العالمية. وأعلن أمس الأربعاء استعداده لتمديد المواعيد النهائية لمحادثات التجارة.وأسفرت المحادثات الأخيرة مع عن اتفاق لكنها فشلت في إلغاء الرسوم الجمركية الحالية أو حل الاختلالات التجارية الهيكلية القائمة طويلة.