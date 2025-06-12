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إقتصاد

في هذا الشهر... الاقتصاد البريطاني سجل أكبر انكماش منذ عامين!

Lebanon 24
12-06-2025 | 23:00
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أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن الاقتصاد البريطاني شهد انكماشًا حادًا في شهر نيسان، نتيجة تأثيرات فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية واسعة النطاق.
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وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في نيسان مقارنة بشهر آذار، وهي نسبة أكبر من المتوقع، وتمثل أكبر تراجع شهري منذ  تشرين الاول 2023. وكان استطلاع أجرته وكالة رويترز قد توقع انكماشًا بنسبة 0.1% بعد تسجيل نمو 0.2% في آذار.

وقالت ليز ماكيون مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني "بعد الزيادة في كل من الأشهر الأربعة السابقة، شهد نيسان أكبر انخفاض شهري على الإطلاق في صادرات السلع إلى الولايات المتحدة مع تسجيل تراجع في معظم أنواع السلع، بعد فرض الرسوم الجمركية في الآونة الأخيرة".


وذكر المكتب أن تراجعا في القطاعين العقاري والقانوني في أبريل بعد انتهاء الإعفاء الضريبي المؤقت على شراء المنازل أسهم بواقع 0.2 نقطة مئوية من الانخفاض البالغ 0.3 نقطة مئوية في الناتج في نيسان. وسجلت شركات تصنيع السيارات أيضا انخفاضا في الإنتاج والصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتوسع الاقتصاد البريطاني 0.7 بالمئة في الربع الأول من 2025 متجاوزا النمو في بلدان أخرى في مجموعة السبع، مما دفع بنك إنجلترا إلى رفع توقعاته للنمو للعام بأكمله إلى واحد بالمئة الشهر الماضي.

ومع ذلك، خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو لعام 2026 إلى 1.25 بالمئة وقال إنه يتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى خفض الناتج البريطاني بنسبة 0.3 بالمئة خلال ثلاث سنوات.
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