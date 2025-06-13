الأسهم الآسيوية تنخفض بعد الهجوم الإسرائيلي

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انخفضت الأسهم الآسيوية مع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم، بينما يتدافع المستثمرون إلى الأصول الآمنة، بعد أن هاجمت مواقع البرنامج ، في تصعيد كبير للتوترات في . وقفز الخام أكثر من 11%.تراجعت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" بنسبة وصلت إلى 2%، وانخفض مؤشر لأسهم بنسبة 1%. كما ارتفعت الأميركية، مع انخفاض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.34%، بينما صعد كل من الين والذهب مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة. في المقابل، تهاوت العملات المشفّرة.وصعد مؤشر يقيس أداء الدولار بنسبة 0.3% بعد أن كان قد تراجع في البداية، مدعوماً بالتحول نحو العملات الآمنة، رغم الشكوك الأخيرة حول موثوقية الدولار. وكان الدولار قد سجل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات يوم الخميس.