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إقتصاد

كيف تأثرت أسعار العملات المشفّرة بالضربة الإسرائيلية

Lebanon 24
13-06-2025 | 00:59
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انخفضت عملة "بتكوين" وغيرها من العملات المشفرة، بعد أن شنّت إسرائيل غارات جوية على إيران، في تصعيد كبير.
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وتراجعت أكبر الأصول الرقمية بما يصل إلى 3% صباح الجمعة في سنغافورة لتتداول دون مستوى 103 آلاف دولار، فيما تكبّدت العملات المشفرة الأصغر خسائر أكبر، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ". أما ثاني أكبر عملة رقمية، "إيثر"، فقد خسرت في إحدى اللحظات نحو 7.6% من قيمتها.

جاءت الخسائر بعدما سُمعت انفجارات في طهران، بحسب وسائل إعلام محلية. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، إنه أعلن "حالة طوارئ خاصة" بسبب "الضربة الوقائية ضد إيران". وأضاف كاتس أن إسرائيل تتوقّع هجوماً انتقامياً بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وقالت كارولين مورون، الشريكة المؤسسة لشركة "أوربت ماركتس"، المتخصصة في توفير السيولة لمشتقات العملات المشفرة: "العملات المشفرة تتفاعل سلباً مع أنباء الضربات الإسرائيلية في إيران، بما يتماشى مع الأصول الرئيسية عالية المخاطر".

وأضافت: "نتوقع أن نجد دعماً فنياً حول مستوى 101 ألف دولار، لكن الأنباء الجيوسياسية ستقود تحركات الأسعار من الآن في الأمد القصير". (بلومبرغ)
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