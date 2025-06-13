كيف تأثرت أسعار العملات المشفّرة بالضربة الإسرائيلية

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انخفضت عملة "بتكوين" وغيرها من العملات المشفرة، بعد أن شنّت غارات جوية على ، في تصعيد كبير.وتراجعت أكبر الأصول الرقمية بما يصل إلى 3% صباح الجمعة في لتتداول دون مستوى 103 آلاف دولار، فيما تكبّدت العملات المشفرة الأصغر خسائر أكبر، وفقاً لبيانات جمعتها " ". أما ثاني أكبر عملة رقمية، "إيثر"، فقد خسرت في إحدى اللحظات نحو 7.6% من قيمتها.جاءت الخسائر بعدما سُمعت انفجارات في ، بحسب وسائل إعلام محلية. وقال ، ، إنه أعلن "حالة طوارئ خاصة" بسبب "الضربة الوقائية ضد إيران". وأضاف أن إسرائيل تتوقّع هجوماً انتقامياً بطائرات مسيّرة وصواريخ.وقالت كارولين مورون، الشريكة المؤسسة لشركة "أوربت ماركتس"، المتخصصة في توفير السيولة لمشتقات العملات المشفرة: "العملات المشفرة تتفاعل سلباً مع أنباء الضربات في إيران، بما يتماشى مع الأصول الرئيسية عالية المخاطر".وأضافت: "نتوقع أن نجد دعماً فنياً حول مستوى 101 ألف دولار، لكن الأنباء الجيوسياسية ستقود تحركات الأسعار من الآن في الأمد ". (بلومبرغ)