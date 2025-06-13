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إقتصاد

بعد الضربات الإسرائيلية على إيران.. ارتفاع مفاجئ وقياسي لأسعار الغاز في أوروبا

Lebanon 24
13-06-2025 | 09:56
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دلت بيانات بورصة ICE في لندن على أن سعر الغاز في أوروبا ارتفع بنسبة 4.5% عند افتتاح التعاملات اليوم الجمعة وسط الضربات الإسرائيلية على إيران فجر اليوم.
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وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يوليو على مركز TTF في هولندا إلى 453 دولارا لكل 1000 متر مكعب، أو 38 يورو لكل ميغاوات ساعة (بناء على سعر الصرف الحالي لليورو مقابل الدولار، يتم تقديم أسعار ICE باليورو لكل ميغاوات ساعة).

وشنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن 200 طائرة مقاتلة هاجمت أكثر من 100 هدف في إيران خلال الليل، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، بمن فيهم رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، وقائد الحرس الثوري الإيراني، ورئيس هيئة الطوارئ في البلاد.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو فجر اليوم الجمعة، أن إسرائيل تمر بلحظة حاسمة في تاريخها مع انطلاق العملية العسكرية التي تهدف لإحباط المشروع النووي الإيراني.
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