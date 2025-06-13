بعد الضربات الإسرائيلية على إيران.. ارتفاع مفاجئ وقياسي لأسعار الغاز في أوروبا

Advertisement

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يوليو على مركز TTF في إلى 453 دولارا لكل 1000 متر مكعب، أو 38 لكل ميغاوات ساعة (بناء على سعر الصرف الحالي لليورو مقابل الدولار، يتم تقديم أسعار ICE باليورو لكل ميغاوات ساعة).وشنت فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم " الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد "، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.وأفاد الجيش بأن 200 طائرة مقاتلة هاجمت أكثر من 100 هدف في إيران خلال الليل، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من كبار العسكريين الإيرانيين، بمن فيهم رئيس أركان القوات المسلحة ، وقائد ، ورئيس هيئة الطوارئ في البلاد.وأكد نتيناهو فجر اليوم الجمعة، أن إسرائيل تمر بلحظة حاسمة في تاريخها مع انطلاق العملية العسكرية التي تهدف لإحباط المشروع النووي الإيراني.