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إقتصاد
وزير الطاقة الأميركي: نراقب أي تأثيرات على إمدادات الطاقة العالمية
Lebanon 24
14-06-2025
|
00:49
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قال
وزير الطاقة
الأميركي، كريس رايت إنه وفريقه يعملان مع مجلس
الأمن القومي
التابع للبيت الأبيض لمراقبة الوضع في
الشرق الأوسط
وأي تأثيرات محتملة على إمدادات الطاقة العالمية.
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وذكر رايت على منصة إكس، بعد الضربات
الإسرائيلية
على المواقع النووية
الإيرانية
ورد
إيران
عليها بالصواريخ، أن سياسة
الرئيس دونالد ترامب
الرامية إلى زيادة إنتاج
النفط
والغاز
الأميركيين
إلى أقصى حد، والتي تتضمن أيضا خفض اللوائح التنظيمية للتلوث، تعزز أمن الطاقة الأميركي.
وقال محللون إن مواقع النفط والغاز في إيران، عضو منظمة أوبك، لم تُستهدف، وفق "
رويترز
".
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