وزير الطاقة الأميركي: نراقب أي تأثيرات على إمدادات الطاقة العالمية

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قال الأميركي، كريس رايت إنه وفريقه يعملان مع مجلس التابع للبيت الأبيض لمراقبة الوضع في وأي تأثيرات محتملة على إمدادات الطاقة العالمية.وذكر رايت على منصة إكس، بعد الضربات على المواقع النووية ورد عليها بالصواريخ، أن سياسة الرامية إلى زيادة إنتاج والغاز إلى أقصى حد، والتي تتضمن أيضا خفض اللوائح التنظيمية للتلوث، تعزز أمن الطاقة الأميركي.وقال محللون إن مواقع النفط والغاز في إيران، عضو منظمة أوبك، لم تُستهدف، وفق " ".