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إقتصاد

الضربات الإسرائيلية على إيران ترفع أسعار استخدام ناقلات النفط

Lebanon 24
14-06-2025 | 01:50
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دفع الهجوم الجوي الإسرائيلي على إيران أمس الجمعة أسعار استخدام ناقلات النفط في العالم وأسهم شركات الناقلات إلى الارتفاع، حيث يتوقع المستثمرون اضطرابًا كبيرًا في حركة نقل النفط العالمية.
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وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أسعار عقود الشحن الآجلة لشهر يوليو ارتفعت بنسبة 15% إلى12.83 دولار للطن، وفقًا لبيانات شركة الوساطة "ماريكس غروب".

كما شهدت أسهم شركات ناقلات النفط ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صرحت إحدى أكبر الشركات المالكة للناقلات في العالم بأنها أصبحت أكثر حذرًا بشأن تأجير سفنها في المنطقة.

يذكر أن إسرائيل ضربت أهدافًا في أنحاء إيران أمس الجمعة، بما في ذلك منشآت نووية وعسكرية.
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