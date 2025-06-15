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إقتصاد

اشتباكات إسرائيل وإيران تُعمّق خسائر أسواق المال في الخليج ومصر

Lebanon 24
15-06-2025 | 06:02
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شهدت أسواق المال في الخليج العربي ومصر تراجعات جماعية حادة، في أولى جلسات الأسبوع، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران، في ظل تبادل الضربات الجوية بين الجانبين منذ يوم الجمعة الماضي.
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وقد انعكس هذا التصعيد الجيوسياسي مباشرة على أسعار النفط التي سجلت مكاسب قوية بنسبة قاربت 7% عند إغلاق جلسة الجمعة، وهو ما زاد من وتيرة التقلبات في أسواق المال الإقليمية.

سهم أرامكو يرتفع 2% بدعم من المكاسب القوية لأسعار النفط بجلسة الجمعة

في السعودية، افتتح المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم "تاسي" على خسائر بلغت نحو 3%، قبل أن يقلص خسائره لاحقاً إلى 1.81% عند مستوى 10,647 نقطة. وبلغت أحجام التداول أكثر من 2 مليار ريال سعودي.

وسجل سهم أرامكو السعودية ارتفاعاً بنسبة 1.76% بدعم من قفزة أسعار النفط، حيث بلغ أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 25.50 ريال، بقيمة تداولات تجاوزت 357 مليون ريال.

أما في بورصة الكويت، فقد تأثرت بشدة بالاضطرابات الإقليمية، إذ تراجعت عند الافتتاح بنحو 5%، ما دفع البورصة إلى تعليق التداولات مؤقتاً.

وبعد استئناف التعاملات، انخفض المؤشر العام بنسبة 3.58% ليصل إلى 8,538.47 نقطة، بخسارة بلغت 316.83 نقطة. وسجلت السوق تداولات قوية تجاوزت 292.9 مليون سهم بقيمة 83.5 مليون دينار كويتي.

وفي مصر، تكبدت مؤشرات البورصة واحدة من أكبر خسائرها اليومية، حيث هوى مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 6.26% إلى 30,475 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية أكثر من 120 مليار جنيه خلال أول 15 دقيقة من الجلسة، متأثراً بموجة بيع جماعية من قبل المستثمرين القلقين من التصعيد الإقليمي.

وقد تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.8% إلى مستوى 10,334 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق مسقط بنسبة 1.8% عند 4,461 نقطة.

وسجلت بورصة البحرين تراجعاً أقل حدة بنسبة 0.7%.
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