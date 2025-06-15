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إقتصاد

تسلا تتهم مهندسًا سابقًا بسرقة أسرار روبوت "أوبتيموس" لتأسيس شركة منافسة

Lebanon 24
15-06-2025 | 12:00
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رفعت تسلا دعوى قضائية ضد موظف سابق، متهمةً إياه بسرقة معلومات سرية تتعلق بمشروعها للروبوتات البشرية، أوبتيموس، واستخدامها لتأسيس شركة ناشئة منافسة، وتستهدف الدعوى، التي رُفعت مؤخرا، ونشرتها بلومبرج لأول مرة، تشونغجي "جاي" لي، الذي عمل في تسلا بين أب 2022 وأيلول 2024.
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وتزعم تسلا أن لي اختلس أسرارًا تجارية تتعلق بتطوير أجهزة استشعار اليد الروبوتية المتقدمة، واستخدم لاحقًا هذه المعرفة الملكية لإطلاق مشروعه الخاص، بروسيبشن، وهي شركة ناشئة مدعومة من شركة واي كومبيناتور، المتخصصة في الأيدي الروبوتية البشرية.
ووفقًا للشكوى القانونية، قام لي بتنزيل بيانات حساسة لمشروع أوبتيموس على هاتفين ذكيين شخصيين خلال فترة عمله في تسلا، بالإضافة إلى الاطلاع على ملفات سرية، تزعم الدعوى القضائية أنه في الأشهر التي سبقت رحيله، استخدم لي أنظمة تسلا الداخلية لإجراء أبحاث حول تصميم الأيدي الروبوتية الشبيهة بالبشر، وبحث في مواضيع تتعلق برأس المال الاستثماري وتمويل الشركات الناشئة، ما يشير إلى نوايا مُدبّرة لتأسيس شركة منافسة.

وتنص الدعوى على أنه "بعد أقل من أسبوع من مغادرته تسلا، تأسست شركة بروسبشن". "وفي غضون خمسة أشهر فقط، ادعت بروسبشن علنًا أنها "نجحت في بناء" أيادٍ روبوتية بشرية متطورة - أيادٍ تُشبه إلى حد كبير التصاميم التي عمل عليها لي في تسلا".

ويصف موقع بروسبشن الإلكتروني مهمته بأنها تسعى إلى "إحداث ثورة في التفاعل بين الإنسان والروبوت من خلال بناء أكثر الأيدي البشرية تطورًا في العالم"، ودفعت أوجه التشابه بين تصاميم بروسبشن وأعمال تسلا الملكية الفكرية شركة تسلا إلى اتخاذ إجراءات قانونية لحماية ملكيتها الفكرية.

وواجهت رحلة تسلا في مجال الروبوتات البشرية العديد من العقبات منذ الكشف عنها لأول مرة عام 2021، عندما قدم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك مفهوم روبوت تسلا - الذي عُرف لاحقًا باسم أوبتيموس. في البداية، أشارت الشركة إلى أن الروبوت البشري سيُطرح لأول مرة إلى جانب منتجات أخرى في عام 2023. ومع ذلك، كان التقدم أبطأ من المتوقع، حيث لا يزال روبوت أوبتيموس قيد التطوير. (اليوم السابع)
 
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