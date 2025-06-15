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إقتصاد

روسيا تتصدر قائمة أكبر 5 اقتصادات عالمية

Lebanon 24
15-06-2025 | 16:00
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أصبحت روسيا في عام 2024، رابع أكبر اقتصاد في العالم بأقل اعتماد على الواردات، بينما كانت بلجيكا الأكثر اعتمادا على استيراد السلع الأجنبية.
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ووفقا للمعطيات المتوفرة، وصلت قيمة المستوردات البلجيكية من الخارج إلى حد أقصى قدره 55.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقامت وكالة نوفوستي بتحليل نسبة قيمة السلع المستوردة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 في 25 دولة ذات أكبر حجم اقتصادي اسمي. وبلغ متوسط الاعتماد على إمدادات السلع الأجنبية في هذه الدول 25.3٪.

وبحسب الدراسة، بلغ اعتماد روسيا على الواردات بنهاية العام الماضي ما يقارب نصف المتوسط العالمي، أي 13% فقط. ولم يسبقها في هذا الصدد سوى الأرجنتين (9.6%)، والولايات المتحدة (11.2%)، والبرازيل (12.6%).

وتكمل الصين قائمة الدول الخمس الأولى، حيث بلغت قيمة وارداتها 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. ومن المثير للاهتمام أن جميع هذه الدول تعد من كبار منتجي إحدى السلع الأساسية في العالم، ألا وهي الغذاء.

وتشمل الدول العشر الأولى ذات أقل اعتماد على الواردات أيضا إندونيسيا (16.2%)، وأستراليا (16.5%)، واليابان (18.5%)، والهند (18.6%)، والمملكة العربية السعودية (20.1%).

وتستورد بلجيكا أكبر نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحجم اقتصادها، بنسبة 55.4%. كما تمثل قيمة السلع المستوردة أكثر من نصف اقتصاد هولندا (50.2%). ويعد كلا البلدين مركزين تجاريين رئيسيين في الاتحاد الأوروبي، ويعتبران من المراكز التجارية الكبرى هناك. (روسيا اليزم)
 
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