بينها مصر وسوريا.. إدارة ترامب تدرس إضافة 36 دولة إلى قائمة حظر السفر

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أظهرت مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، أن تدرس توسيع نطاق حظر السفر ليشمل منع مواطني 36 دولة إضافية من دخول .في وقت سابق من هذا الشهر، وقع قرارًا يحظر دخول مواطني 12 دولة، قائلاً إن هذه الخطوة ضرورية لحماية الولايات المتحدة من "الإرهابيين الأجانب" ومن تهديدات أخرى للأمن القومي.وجاء القرار في إطار حملة على الهجرة أطلقها هذا العام في بداية ولايته الثانية شملت ترحيل مئات الفنزويليين المشتبه في انتمائهم لعصابات إجرامية إلى السلفادور إضافة إلى محاولات لحرمان بعض الطلاب الأجانب من الالتحاق بالجامعات وترحيل آخرين.