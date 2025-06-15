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إقتصاد

بينها مصر وسوريا.. إدارة ترامب تدرس إضافة 36 دولة إلى قائمة حظر السفر

Lebanon 24
15-06-2025 | 23:00
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أظهرت مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس توسيع نطاق حظر السفر ليشمل منع مواطني 36 دولة إضافية من دخول الولايات المتحدة.
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في وقت سابق من هذا الشهر، وقع الرئيس ترامب قرارًا يحظر دخول مواطني 12 دولة، قائلاً إن هذه الخطوة ضرورية لحماية الولايات المتحدة من "الإرهابيين الأجانب" ومن تهديدات أخرى للأمن القومي.

وجاء القرار في إطار حملة على الهجرة أطلقها ترامب هذا العام في بداية ولايته الثانية شملت ترحيل مئات الفنزويليين المشتبه في انتمائهم لعصابات إجرامية إلى السلفادور إضافة إلى محاولات لحرمان بعض الطلاب الأجانب من الالتحاق بالجامعات الأمريكية وترحيل آخرين.
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