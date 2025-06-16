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إقتصاد
الذهب قرب أعلى مستوى في شهرين.. هذا ما سجله
Lebanon 24
16-06-2025
|
03:26
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سجلت أسعار
الذهب
ارتفاعا، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، لتقترب من أعلى مستوياتها في شهرين في ظل لجوء المستثمرين لأصول الملاذ الآمن بعدما أثار تبادل القصف المكثف بين
إسرائيل
وإيران مخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا.
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لم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية مسجلا 3428.89 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0508 بتوقيت غرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 22 نيسان في وقت سابق من الجلسة.
لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب انخفضت 0.1 بالمئة إلى 3448.10 دولار، بحسب بيانات وكالة
رويترز
. (سكاي نيوز عربية)
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