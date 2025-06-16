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إقتصاد

خسارة نقل بطولات كرة القدم السعودية تهوي بسهم MBC

Lebanon 24
16-06-2025 | 13:13
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تراجع سهم مجموعة "إم بي سي" (MBC) خلال جلسة اليوم لأدنى مستوى منذ أول يوم أُدرجت به أسهم الشركة في بورصة السعودية مطلع العام الماضي، مدفوعاً بخسارة حقوق بث بطولات كرة القدم السعودية، قبل أن يعوض السهم حوالي ربع خسائره عند الإغلاق مسجلاً 35.8 ريال.
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السهم أغلق اليوم متراجعاً 3.1%، بعد أن تراجع خلال جلسة الأمس بالنسبة الدنيا 10%. 

في تقرير مجلس الإدارة لعام 2024، لم تخفِ مجموعة mbc قلقها من خسارة محتملة لأي من حقوق البث الرياضي، إذ اعتبرت أن "أي خسارة كبيرة في التغطية الرياضية قد تؤثر سلباً وبشكل ملموس على أعمال المجموعة، لا سيما أن جزءاً كبيراً من مشتركي "شاهد" هم من عشّاق الكرة". (بلومبرغ)
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