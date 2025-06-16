خسارة نقل بطولات كرة القدم السعودية تهوي بسهم MBC

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تراجع سهم مجموعة "إم بي سي" (MBC) خلال جلسة اليوم لأدنى مستوى منذ أول يوم أُدرجت به أسهم الشركة في بورصة مطلع العام الماضي، مدفوعاً بخسارة حقوق بث بطولات السعودية، قبل أن يعوض السهم حوالي ربع خسائره عند الإغلاق مسجلاً 35.8 .السهم أغلق اليوم متراجعاً 3.1%، بعد أن تراجع خلال جلسة الأمس بالنسبة الدنيا 10%.في تقرير لعام 2024، لم تخفِ قلقها من خسارة محتملة لأي من حقوق البث الرياضي، إذ اعتبرت أن "أي خسارة كبيرة في التغطية الرياضية قد تؤثر سلباً وبشكل ملموس على أعمال المجموعة، لا سيما أن جزءاً كبيراً من مشتركي "شاهد" هم من عشّاق ". (بلومبرغ)