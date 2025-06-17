نيكي يرتفع مع ترقب قرار المركزي الياباني بشأن شراء السندات

Advertisement

ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء، مقتفيا أثر المكاسب التي تحققت في خلال الليل، مع ترقب المستثمرين لقرار من بشأن السياسة قد يتضمن إبطاء وتيرة خفض مشتريات السندات.وارتفع نيكي 0.4 بالمئة إلى 38482.43 نقطة بحلول الساعة 00:53 بتوقيت غرينتش، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة.