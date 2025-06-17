26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
نيكي يرتفع مع ترقب قرار المركزي الياباني بشأن شراء السندات
Lebanon 24
17-06-2025
|
00:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء، مقتفيا أثر المكاسب التي تحققت في
وول ستريت
خلال الليل، مع ترقب المستثمرين لقرار من
بنك اليابان
بشأن السياسة قد يتضمن إبطاء وتيرة خفض مشتريات السندات.
Advertisement
وارتفع نيكي 0.4 بالمئة إلى 38482.43 نقطة بحلول الساعة 00:53 بتوقيت غرينتش، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة.
مواضيع ذات صلة
المؤشر نيكاي الياباني يصعد بدعم من انتعاش أسهم التكنولوجيا
Lebanon 24
المؤشر نيكاي الياباني يصعد بدعم من انتعاش أسهم التكنولوجيا
17/06/2025 10:21:12
17/06/2025 10:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"المركزي" الياباني يثبت الفائدة ويخفض توقعات النمو
Lebanon 24
"المركزي" الياباني يثبت الفائدة ويخفض توقعات النمو
17/06/2025 10:21:12
17/06/2025 10:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع أسعار النفط وسط ترقب قرار "أوبك+" هذا الأسبوع
Lebanon 24
تراجع أسعار النفط وسط ترقب قرار "أوبك+" هذا الأسبوع
17/06/2025 10:21:12
17/06/2025 10:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار مهمّ من المصرف المركزيّ السوريّ
Lebanon 24
قرار مهمّ من المصرف المركزيّ السوريّ
17/06/2025 10:21:12
17/06/2025 10:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تايلاند: مستعدون لتعزيز احتياطي النفط
Lebanon 24
تايلاند: مستعدون لتعزيز احتياطي النفط
03:11 | 2025-06-17
17/06/2025 03:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.. ارتفاع في أسعار الذهب
Lebanon 24
تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.. ارتفاع في أسعار الذهب
02:15 | 2025-06-17
17/06/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
02:03 | 2025-06-17
17/06/2025 02:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلة إضافية إلى اسطنبول... هذا ما جاء في بيان "الميدل ايست"
Lebanon 24
رحلة إضافية إلى اسطنبول... هذا ما جاء في بيان "الميدل ايست"
01:55 | 2025-06-17
17/06/2025 01:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار النفط تقفز وسط تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل
Lebanon 24
أسعار النفط تقفز وسط تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل
01:11 | 2025-06-17
17/06/2025 01:11:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... غارة إسرائيليّة تقتل فنانة بارزة!
Lebanon 24
بالصورة... غارة إسرائيليّة تقتل فنانة بارزة!
08:00 | 2025-06-16
16/06/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص بطريقة "غريبة".. وائل كفوري يُحيي عرساً ويطل لأول مرة بعد الكشف عن زواجه بشانا عبود (فيديو)
Lebanon 24
رقص بطريقة "غريبة".. وائل كفوري يُحيي عرساً ويطل لأول مرة بعد الكشف عن زواجه بشانا عبود (فيديو)
11:43 | 2025-06-16
16/06/2025 11:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
من زحلة الى العالم.. طالب لبناني يتألق في أميركا ويصل إلى النهائيات بمسابقة مرموقة
Lebanon 24
من زحلة الى العالم.. طالب لبناني يتألق في أميركا ويصل إلى النهائيات بمسابقة مرموقة
09:30 | 2025-06-16
16/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الطائرة التي تقلّ اللبنانيين من شرم الشيخ إلى بيروت... شاهدوا هذا الفيديو
Lebanon 24
من داخل الطائرة التي تقلّ اللبنانيين من شرم الشيخ إلى بيروت... شاهدوا هذا الفيديو
07:35 | 2025-06-16
16/06/2025 07:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيبت بنزيف ونُقِلَت إلى المستشفى... إليكم ما جرى مع "فاشينيستا" شهيرة! (فيديو)
Lebanon 24
أُصيبت بنزيف ونُقِلَت إلى المستشفى... إليكم ما جرى مع "فاشينيستا" شهيرة! (فيديو)
05:43 | 2025-06-16
16/06/2025 05:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:11 | 2025-06-17
تايلاند: مستعدون لتعزيز احتياطي النفط
02:15 | 2025-06-17
تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.. ارتفاع في أسعار الذهب
02:03 | 2025-06-17
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
01:55 | 2025-06-17
رحلة إضافية إلى اسطنبول... هذا ما جاء في بيان "الميدل ايست"
01:11 | 2025-06-17
أسعار النفط تقفز وسط تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل
23:41 | 2025-06-16
فيتش: صراع إيران وإسرائيل لن يغير تصنيف تل أبيب الائتماني "A"
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
17/06/2025 10:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
17/06/2025 10:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
17/06/2025 10:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24