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إقتصاد

نيكي يرتفع مع ترقب قرار المركزي الياباني بشأن شراء السندات

Lebanon 24
17-06-2025 | 00:51
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ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء، مقتفيا أثر المكاسب التي تحققت في وول ستريت خلال الليل، مع ترقب المستثمرين لقرار من بنك اليابان بشأن السياسة قد يتضمن إبطاء وتيرة خفض مشتريات السندات.
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وارتفع نيكي 0.4 بالمئة إلى 38482.43 نقطة بحلول الساعة 00:53 بتوقيت غرينتش، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة.
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