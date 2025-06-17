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إقتصاد
تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.. ارتفاع في أسعار الذهب
Lebanon 24
17-06-2025
|
02:15
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انتعش
الذهب
يوم الثلاثاء، إذ تسبب تنامي الضبابية الجيوسياسية الناجمة عن القتال بين
إسرائيل
وإيران ودعوة
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
لإخلاء
طهران
إلى إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.
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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3396.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:39 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضه بأكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين.
واستقرت العقود
الأمريكية
الآجلة للذهب عند 3416.30 دولار.
وقال تيم
واترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد “لا تزال معنويات السوق تتأرجح بين التصعيد والتهدئة فيما يتعلق بالأحداث في
الشرق الأوسط
، وهذه التحولات في المعنويات ذهابا وإيابا هي ما يقود تحركات سعر الذهب على جانبي مستوى 3400 دولار”.
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