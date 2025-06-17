تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.. ارتفاع في أسعار الذهب

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انتعش يوم الثلاثاء، إذ تسبب تنامي الضبابية الجيوسياسية الناجمة عن القتال بين وإيران ودعوة لإخلاء إلى إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3396.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:39 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضه بأكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين.واستقرت العقود الآجلة للذهب عند 3416.30 دولار.واترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد “لا تزال معنويات السوق تتأرجح بين التصعيد والتهدئة فيما يتعلق بالأحداث في ، وهذه التحولات في المعنويات ذهابا وإيابا هي ما يقود تحركات سعر الذهب على جانبي مستوى 3400 دولار”.