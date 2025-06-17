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إقتصاد

تايلاند: مستعدون لتعزيز احتياطي النفط

Lebanon 24
17-06-2025 | 03:11
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قالت وزارة الطاقة التايلاندية اليوم الثلاثاء إنها تراقب عن كثب تأثير التوترات بين إسرائيل وإيران على إمدادات النفط وستتخذ الاستعدادات للتكيف مع التأثيرات.
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وقالت الوزارة في بيان إن احتياطيات النفط المتاحة في البلاد كافية لتلبية الطلب لمدة 60 يوما، مضيفة أنها ستنفذ إجراءات لزيادة الاحتياطيات المحلية إذا تفاقم الوضع.
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