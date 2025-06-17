تايلاند: مستعدون لتعزيز احتياطي النفط

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قالت التايلاندية اليوم الثلاثاء إنها تراقب عن كثب تأثير التوترات بين وإيران على إمدادات وستتخذ الاستعدادات للتكيف مع التأثيرات.وقالت الوزارة في بيان إن احتياطيات النفط المتاحة في البلاد كافية لتلبية الطلب لمدة 60 يوما، مضيفة أنها ستنفذ إجراءات لزيادة الاحتياطيات المحلية إذا تفاقم الوضع.