شركات الأسمدة المصرية في أزمة بسبب التوترات.. ماذا حصل؟

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دفعت المواجهة العسكرية بين وإيران، وما تبعها من وقف لإمدادات لمصر، إلى تفعيل خطة الطوارئ في قطاع الغاز المصري، ووقف الإمدادات لبعض الأنشطة الصناعية وفي مقدمتها الأسمدة، تجنباً للعودة لخطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي نفذتها مصر العام الماضي.على إثر خطة الطوارئ، اضطرت مصانع الأسمدة إلى وقف الإنتاج منذ 3 أيام بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي الآتية من إسرائيل.وتستورد مصر الغاز الطبيعي من إسرائيل منذ عام 2020، بما يتراوح بين 800 مليون ومليار قدم مكعب يومياً، لسد جزء كبير من عجز الغاز (الفارق بين الإنتاج والاستهلاك) في البلاد والمقدّر بنحو 3.5 مليار متر مكعب يومياً، وفقاً لتقارير صحفية. (إرم)