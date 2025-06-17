النمسا: على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدا لاستئناف استيراد الغاز الروسي

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صرح ممثل عن النمساوية لصحيفة "فاينانشال تايمز"، بأن يجب أن يكون مستعدا لاستئناف استيراد الروسي في حالة تحقيق السلام في .وأوضح ممثل الوزارة أن "يجب أن تحتفظ بإمكانية مراجعة الوضع بخصوص إمكانية استيراد الغاز الروسي بعد انتهاء النزاع".وتشير الصحيفة إلى أن وزيرة الدولة في وزارة الطاقة النمساوية تسيختنر وجهت هذا النداء إلى زملائها في الاتحاد خلال اجتماع في لوكسمبورغ يوم الاثنين. وتؤكد الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2022 التي تطرح فيها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي - بخلاف هنغاريا وسلوفاكيا - فكرة استئناف استيراد الغاز الروسي بشكل علني.كما قال يان هاينيش، الذي ينتمي لحزب الاتحاد المسيحي الفائز بالانتخابات في ، إن بلاده قد تعود لشراء الغاز الروسي بعد التوصل إلى تسوية للصراع الأوكراني.