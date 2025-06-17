27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
النمسا: على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدا لاستئناف استيراد الغاز الروسي
Lebanon 24
17-06-2025
|
10:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح ممثل عن
وزارة الطاقة
النمساوية لصحيفة "فاينانشال تايمز"، بأن
الاتحاد الأوروبي
يجب أن يكون مستعدا لاستئناف استيراد
الغاز
الروسي في حالة تحقيق السلام في
أوكرانيا
.
Advertisement
وأوضح ممثل الوزارة أن
بروكسل
"يجب أن تحتفظ بإمكانية مراجعة الوضع بخصوص إمكانية استيراد الغاز الروسي بعد انتهاء النزاع".
وتشير الصحيفة إلى أن وزيرة الدولة في وزارة الطاقة النمساوية
إليزابيث
تسيختنر وجهت هذا النداء إلى زملائها في الاتحاد
الأوروبي
خلال اجتماع في لوكسمبورغ يوم الاثنين. وتؤكد الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2022 التي تطرح فيها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي - بخلاف هنغاريا وسلوفاكيا - فكرة استئناف استيراد الغاز الروسي بشكل علني.
كما قال يان هاينيش، الذي ينتمي لحزب الاتحاد
الديمقراطي
المسيحي الفائز بالانتخابات
البرلمانية
في
ألمانيا
، إن بلاده قد تعود لشراء الغاز الروسي بعد التوصل إلى تسوية للصراع الأوكراني.
مواضيع ذات صلة
مسؤولون في الاتحاد الأوروبي: المفوضية ستقدم اقتراحا قانونيا لحظر واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027
Lebanon 24
مسؤولون في الاتحاد الأوروبي: المفوضية ستقدم اقتراحا قانونيا لحظر واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027
17/06/2025 20:26:50
17/06/2025 20:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي سيقترح إجراءات لحظر واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027
Lebanon 24
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي سيقترح إجراءات لحظر واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027
17/06/2025 20:26:50
17/06/2025 20:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يعتزم إنهاء اتفاقيات الغاز مع الموردين الروس باستدعاء آلية "القوة القاهرة"
Lebanon 24
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يعتزم إنهاء اتفاقيات الغاز مع الموردين الروس باستدعاء آلية "القوة القاهرة"
17/06/2025 20:26:50
17/06/2025 20:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن التبادلات التجارية
Lebanon 24
الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن التبادلات التجارية
17/06/2025 20:26:50
17/06/2025 20:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
كتاب من وزير المالية الى وزراة الداخلية بشأن مستحقات البلديات من الخليوي عن العام ٢٠٢٣
Lebanon 24
كتاب من وزير المالية الى وزراة الداخلية بشأن مستحقات البلديات من الخليوي عن العام ٢٠٢٣
13:08 | 2025-06-17
17/06/2025 01:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل... هذه الدولة تشهد تأخيرات كبيرة في الشحن الجوي
Lebanon 24
بسبب التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل... هذه الدولة تشهد تأخيرات كبيرة في الشحن الجوي
11:25 | 2025-06-17
17/06/2025 11:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة... هذا ما حلّ بأسعار تأمين الشحن البحري إلى إسرائيل!
Lebanon 24
مفاجأة... هذا ما حلّ بأسعار تأمين الشحن البحري إلى إسرائيل!
11:05 | 2025-06-17
17/06/2025 11:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"الريجي" تحوّل 114 مليون دولار إلى الخزينة.. والأرباح لعام 2024 تجاوزت 400 مليون
Lebanon 24
"الريجي" تحوّل 114 مليون دولار إلى الخزينة.. والأرباح لعام 2024 تجاوزت 400 مليون
09:45 | 2025-06-17
17/06/2025 09:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
شركات الأسمدة المصرية في أزمة بسبب التوترات.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
شركات الأسمدة المصرية في أزمة بسبب التوترات.. ماذا حصل؟
07:47 | 2025-06-17
17/06/2025 07:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ابنة أصالة نصري تُفجر مفاجأة.. ستزوج ابنتها من ابن هذا الفنان الشهير!
Lebanon 24
ابنة أصالة نصري تُفجر مفاجأة.. ستزوج ابنتها من ابن هذا الفنان الشهير!
15:38 | 2025-06-16
16/06/2025 03:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ملفت... نانسي عجرم تبهر متابعيها بأجدد جلسة تصوير لها (صور)
Lebanon 24
بفستان ملفت... نانسي عجرم تبهر متابعيها بأجدد جلسة تصوير لها (صور)
13:50 | 2025-06-16
16/06/2025 01:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"شيلوا السيارات جهنم"... شاهدوا ما حصل أمام منزل نادين الراسي في الحازمية (صور)
Lebanon 24
"شيلوا السيارات جهنم"... شاهدوا ما حصل أمام منزل نادين الراسي في الحازمية (صور)
07:53 | 2025-06-17
17/06/2025 07:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبهها كثيراً.. حمزة ابن سلاف فواخرجي حديث السوشيل ميديا تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
يشبهها كثيراً.. حمزة ابن سلاف فواخرجي حديث السوشيل ميديا تعرّفوا إليه (فيديو)
23:10 | 2025-06-16
16/06/2025 11:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت 4 مرات.. هل ترتبط قريباً هذه الفنانة العربية الشهيرة للمرة الخامسة؟ (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 4 مرات.. هل ترتبط قريباً هذه الفنانة العربية الشهيرة للمرة الخامسة؟ (فيديو)
03:43 | 2025-06-17
17/06/2025 03:43:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:08 | 2025-06-17
كتاب من وزير المالية الى وزراة الداخلية بشأن مستحقات البلديات من الخليوي عن العام ٢٠٢٣
11:25 | 2025-06-17
بسبب التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل... هذه الدولة تشهد تأخيرات كبيرة في الشحن الجوي
11:05 | 2025-06-17
مفاجأة... هذا ما حلّ بأسعار تأمين الشحن البحري إلى إسرائيل!
09:45 | 2025-06-17
"الريجي" تحوّل 114 مليون دولار إلى الخزينة.. والأرباح لعام 2024 تجاوزت 400 مليون
07:47 | 2025-06-17
شركات الأسمدة المصرية في أزمة بسبب التوترات.. ماذا حصل؟
04:58 | 2025-06-17
بيان لتجمع أصحاب الحقوق في وسط بيروت التجاري.. هذا ما جاء فيه
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
17/06/2025 20:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
17/06/2025 20:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
17/06/2025 20:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24