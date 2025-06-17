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إقتصاد

النمسا: على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدا لاستئناف استيراد الغاز الروسي

Lebanon 24
17-06-2025 | 10:40
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صرح ممثل عن وزارة الطاقة النمساوية لصحيفة "فاينانشال تايمز"، بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدا لاستئناف استيراد الغاز الروسي في حالة تحقيق السلام في أوكرانيا.
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وأوضح ممثل الوزارة أن بروكسل "يجب أن تحتفظ بإمكانية مراجعة الوضع بخصوص إمكانية استيراد الغاز الروسي بعد انتهاء النزاع".

وتشير الصحيفة إلى أن وزيرة الدولة في وزارة الطاقة النمساوية إليزابيث تسيختنر وجهت هذا النداء إلى زملائها في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في لوكسمبورغ يوم الاثنين. وتؤكد الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2022 التي تطرح فيها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي - بخلاف هنغاريا وسلوفاكيا - فكرة استئناف استيراد الغاز الروسي بشكل علني.

كما قال يان هاينيش، الذي ينتمي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الفائز بالانتخابات البرلمانية في ألمانيا، إن بلاده قد تعود لشراء الغاز الروسي بعد التوصل إلى تسوية للصراع الأوكراني.
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