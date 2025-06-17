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إقتصاد

شركتان سعوديتان تطلبان 65 طائرة من إيرباص بقيمة 16 مليار دولار

Lebanon 24
17-06-2025 | 14:36
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أعلنت مجموعة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، يوم الإثنين، عن توقيع عقود ضخمة مع شركتين سعوديتين لشراء نحو 65 طائرة من طرازات مختلفة، في اليوم الأول من معرض لوبورجيه للطيران شمال العاصمة الفرنسية باريس، بقيمة إجمالية تُقدَّر بنحو 16 مليار دولار.
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وحصلت إيرباص على أول طلب من شركة التأجير السعودية "آفي ليس"، التي وقّعت عقدًا لشراء 30 طائرة من طراز A320neo، و10 طائرات شحن من طراز A350، في صفقة تُقدَّر بنحو 7 مليارات دولار.

كما تضمن الاتفاق خيارًا لزيادة عدد الطائرات إلى 55 من طراز A320neo و22 طائرة شحن A350F، وتم التوقيع على العقد رسميًا بحضور الصحافيين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "آفي ليس" إدوارد أوبيرن "إن إضافة هذه الطائرات الأكثر تطورا من شانها أن تحسن قدرتنا على تقديم خيارات لطائرات حديثة واقتصادية لشركائنا من شركات الطيران في السعودية وفي العالم".

واعتبر بونوا دو سان إكزوبيري، مسؤول مبيعات الطائرات التجارية في إيرباص، أن "هذه الطلبية المزدوجة تُعزز قدرات آفي ليس وتُظهر قدرة منتجاتنا على جذب شركات التأجير وعملائها من شركات الطيران".

تأسست شركة "آفي ليس" لتاجير الطائرات في 2022 وتتخذ من الرياض مقرا، ولديها أسطول يضم 200 طائرة تجارية (إيرباص وبوينغ)، تؤجرها لخمسين شركة طيران في ثلاثين دولة.

كما أعلنت المجموعة أن شركة "طيران الرياض" السعودية طلبت شراء 25 طائرة A350-1000 عريضة البدن بقيمة تقدر بنحو 9 مليارات دولار، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يرتفع هذا الطلب إلى 50 طائرة.
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