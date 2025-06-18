الدولار يستقر وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران

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حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه مقابل عملات رئيسية أخرى في بداية تعاملات يوم الأربعاء، مدعوما بالطلب على أصول الملاذ الآمن، إذ أبقى الصراع بين وإيران المستثمرين في حالة ترقب قبيل صدور قرار بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من نفس اليوم.قصفت خلال الأيام الستة الماضية لوقف أنشطتها النووية، وتصر على ضرورة تغيير الحكومة في الجمهورية الإسلامية.وأفادت بأن الجيش الأميركي يعزز وجوده في المنطقة، مما أثار تكهنات بتدخل يخشى المستثمرون من أن يمتد إلى منطقة هامة بالنسبة لموارد الطاقة وسلاسل التوريد والبنى التحتية.ووجد الدولار دعما في ظل هذه الظروف كونه من أصول الملاذ الآمن، إذ ارتفع بنحو واحد بالمئة مقابل الين والفرنك السويسري واليورو منذ يوم الخميس، مما ساعده على تعويض خسائر تكبدها في وقت سابق من العام.وكان الدولار قد خسر أكثر من ثمانية بالمئة في وقت سابق من العام بسبب تراجع الثقة في الاقتصاد الأمريكي في ظل السياسات التجارية.