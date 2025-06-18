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إقتصاد

الدولار يستقر وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران

Lebanon 24
18-06-2025 | 00:34
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حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه مقابل عملات رئيسية أخرى في بداية تعاملات يوم الأربعاء، مدعوما بالطلب على أصول الملاذ الآمن، إذ أبقى الصراع بين إسرائيل وإيران المستثمرين في حالة ترقب قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من نفس اليوم.
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قصفت إسرائيل إيران خلال الأيام الستة الماضية لوقف أنشطتها النووية، وتصر على ضرورة تغيير الحكومة في الجمهورية الإسلامية.

وأفادت رويترز بأن الجيش الأميركي يعزز وجوده في المنطقة، مما أثار تكهنات بتدخل أمريكي يخشى المستثمرون من أن يمتد إلى منطقة هامة بالنسبة لموارد الطاقة وسلاسل التوريد والبنى التحتية.

ووجد الدولار دعما في ظل هذه الظروف كونه من أصول الملاذ الآمن، إذ ارتفع بنحو واحد بالمئة مقابل الين والفرنك السويسري واليورو منذ يوم الخميس، مما ساعده على تعويض خسائر تكبدها في وقت سابق من العام.

وكان الدولار قد خسر أكثر من ثمانية بالمئة في وقت سابق من العام بسبب تراجع الثقة في الاقتصاد الأمريكي في ظل السياسات التجارية.
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