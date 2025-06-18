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إقتصاد

شركة طوكيو للغاز تستبعد تأثر مشترياتها بالنزاع الإيراني الإسرائيلي

Lebanon 24
18-06-2025 | 02:03
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قال مسؤول تنفيذي في طوكيو للغاز يوم الأربعاء إن الشركة تستبعد أي تأثير مباشر على مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال جراء الصراع الإيراني الإسرائيلي.
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لكنه قال إن أكبر شركة لتوريد الغاز الطبيعي المسال في اليابان تراقب التطورات عن كثب نظرا لاحتمالية تأثيرها على أسعار الغاز الطبيعي المسال المرتبط بالنفط وأسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية.

وقال نوبوهيرو سوجيساوا لرويترز على هامش مؤتمر قمة الطاقة اليابانية إن الشركة اليابانية قد تزيد مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، إذ تعتبر من مصادر الإمدادات الجذابة.

وشنت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران يوم الجمعة 13 حزيران 2025 وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين، وإن هذه بداية عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن الهجوم نفذته 200 مقاتلة إسرائيلية ضد أكثر من 100 هدف.

بدورها، أعلنت هيئة الأركان العامة الإيرانية عن مقتل رئيس الأركان العامة محمد باقري، وقائد مقر “خاتم الأنبياء” المركزي غلام علي راشد، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، جراء الغارات الإسرائيلية، وعدة قادة آخرين، إضافة إلى مقتل عدد من علماء إيران النوويين.

واعتبرت إيران، الجمعة، الهجوم الإٍسرائيلي على منشآتها العسكرية والنووية بمثابة “إعلان حرب”، بحسب ما نشر على موقع “إكس”.

وشنت طهران 5 موجات من الضربات الجوية ضد إسرائيل منذ ليل الجمعة إلى صباح اليوم السبت، ما تسبب في سقوط 3 قتلى وأكثر من 90 مصابا.
ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس، ما دفع السكان إلى الملاجئ. وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي التابعة له لاعتراض الصواريخ الإيرانية.
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