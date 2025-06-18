شركة "إيرباص" تعتزم زيادة توزيعات الأرباح

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية " "، عن استهدافها زيادة توزيعات الأرباح خلال العام الحالي، رافعةً بذلك الحدّ لتوزيعاتها على المساهمين، في ظل صمود أرباحها رغم حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية وعقبات سلسلة التوريد التي أبطأت تسليم طائراتها للعملاء.

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وفي الوقت عينه، أبقت الشركة على توقعاتها لنتائج العام الحالي. كما أعلنت "إيرباص" أنّها ستقترح سياسة جديدة لرفع نسبة توزيع أرباحها من ما بين 30 بالمئة و40 بالمئة من الأرباح إلى ما بين 30 بالمئة و50 بالمئة. (سكاي نيوز)