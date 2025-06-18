تأجيل GTA 6 يبطئ النمو المتوقع لصناعة الألعاب عالميًا

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من المتوقع أن يشهد معدل نمو سوق ألعاب الفيديو العالمي تحسنًا طفيفًا في عام 2025 مقارنةً بالعام السابق، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الأبحاث Newzoo، وتوقع المحللون وخبراء الصناعة ارتفاعًا في نمو الصناعة هذا العام نظرًا للإطلاق المرتقب للعبة Grand Theft Auto 6 من Take-Two، بالإضافة إلى أجهزة الألعاب الجديدة.ومع ذلك، فإن تأجيل إصدار اللعبة التي طال انتظارها إلى العام المقبل، وارتفاع أسعار أجهزة ألعاب الفيديو بسبب الرسوم الجمركية، قد جعل إنفاق المستهلكين غير مؤكد.ومن المتوقع أن ينمو سوق ألعاب الفيديو العالمي بنسبة 3.4% ليصل إلى 188.9 مليار دولار في عام 2025، مقارنةً بنمو العام الماضي البالغ 3.2%، وفقًا للتقرير، وقال ميشيل بويزمان، المحلل في شركة Newzoo: "تعكس هذه التوقعات تغيرات ملموسة، ودورات الأجهزة، واتجاهات التسعير، ونمو قاعدة التثبيت، وسلسلة إصدارات الألعاب".وبما أن إطلاق "GTA VI" مقرر في عام 2026، فمن المرجح أن يشهد القطاع دفعة من المبيعات العام المقبل، إلى جانب إصدار ألعاب مميزة أخرى مثل "Resident Evil Requiem" من شركة Capcom، وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أيضًا أن يُسهم إطلاق GTA 6 على أجهزة الكمبيوتر في استمرار النمو حتى عام 2027.وأثارت زيادات أسعار من وبلاي ستيشن من سوني مخاوف من تباطؤ مبيعات الأجهزة، في ظل معاناة المستهلكين عالميًا من حالة عدم اليقين في السوق، حتى مع تحول جهاز سويتش 2 من إلى أسرع أجهزة الشركة مبيعًا، وقال بويسمان: "يتخلف عن ، لذا ستكون هناك مبيعات أكبر، لكننا لا نتوقع أرقامًا كبيرة... نتوقع أن تظل مبيعات أجهزة 5 أقل بقليل من مبيعات ".كما كشفت إكس بوكس عن جهازها المحمول الخاص، إكس بوكس ألي، في وقت سابق من هذا الشهر، والذي طُوّر بالشراكة مع أسوس، ومن المقرر إطلاقه في موسم أعياد 2025. (اليوم السابع)