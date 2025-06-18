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إقتصاد

ماسك يخطط لجولة تمويل جديدة بقيمة 4.3 مليار دولار لشركة xAI

Lebanon 24
18-06-2025 | 12:00
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كشفت تقارير إعلامية جديدة أن شركة xAI، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، تسعى للحصول على تمويل جديد بقيمة 4.3 مليار دولار عبر طرح أسهم جديدة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة بلومبيرج.
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ويأتي هذا السعي للحصول على تمويل إضافي بعد أقل من سبعة أشهر من حصول الشركة على تمويل نقدي ضخم قدره 6 مليارات دولار في ديسمبر الماضي، وتشير مصادر مطلعة إلى أن الشركة أنفقت جزءًا كبيرًا من تلك الأموال، ما دفعها مجددًا للبحث عن مصادر تمويل جديدة.
ولا يقتصر الأمر على التمويل بالأسهم فقط، إذ تشير المعلومات إلى أن ماسك يسعى أيضًا إلى جمع 5 مليارات دولار أخرى عبر تمويل بالدين، في إطار خطط دمج محتمل بين منصته الاجتماعية X وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة xAI.

استثمارات ضخمة في تقنيات باهظة التكاليف
تُعرف شركة xAI بتطويرها للمساعد الذكي Grok، وهو روبوت محادثة مدمج ضمن منصة X (تويتر سابقًا)، بالإضافة إلى أداة إنشاء الصور aurora.

وتُعتبر هذه المنتجات من أكثر التطبيقات استهلاكًا للموارد الحوسبية، خصوصًا مع اعتمادها على نماذج لغوية ومعالجة بيانات ضخمة تتطلب بنى تحتية تكنولوجية متقدمة.ويبدو أن هذا الاعتماد على تقنيات عالية التكلفة هو ما يسهم في استنزاف الميزانيات التي تحصل عليها الشركة بشكل سريع، بحسب مراقبين لسوق الذكاء الاصطناعي.

ماسك يراهن على دمج X مع xAI
في وقت سابق، ألمح ماسك إلى أن خطته على المدى الطويل تتمثل في دمج منصة X مع قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تطورها xAI، في محاولة لبناء ما وصفه بـ”التطبيق الشامل” الذي يدمج التواصل الاجتماعي مع أدوات التفكير الذكي والابتكار البصري.

وقد تشكل هذه الخطوة تهديدًا مباشرًا لمنصات كبرى مثل OpenAI وGoogle DeepMind، إذ يمتلك ماسك قاعدة مستخدمين ضخمة على منصة X، إلى جانب قدرات مالية وتقنية تمكنه من الدفع بشركته نحو المنافسة العالمية.

هل تنجح xAI في كسب ثقة المستثمرين مجددًا؟
رغم ضخامة المبلغ الذي تسعى xAI لجمعه، إلا أن نجاحها في جولة التمويل الأخيرة قد يعزز ثقة المستثمرين بقدرتها على تحقيق قفزات نوعية ومع تصاعد وتيرة التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي، يبدو أن الشركات التي تمتلك رأس مال ضخم وتكاملًا بين المنصات والخدمات الذكية ستكون الأوفر حظًا. (اليوم السابع)
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