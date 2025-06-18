Advertisement

إقتصاد

البحرين بجناح مميز في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

Lebanon 24
18-06-2025 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1378342-638858711131847253.jpg
Doc-P-1378342-638858711131847253.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشارك مملكة البحرين بجناح خاص ومميز في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعد أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية في روسيا، حيث تحظى المملكة هذا العام بصفة ضيف شرف.
Advertisement
وتأتي هذا المشاركة في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البحرين وروسيا، وعرض الفرص الاستثمارية التي تقدمها المملكة في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يشهد الجناح البحريني مشاركة واسعة من المسؤولين ورجال الأعمال، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين.

ويترأس وفد البحرين، الذي سيضم 80 شخصية، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ومستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي البحريني.

وإلى جانب مملكة البحرين يشارك في المنتدى مسؤولون وصناع قرار من 50 دولة، منها إندونيسيا وجنوب إفريقيا والصين والعراق وفيتنام ولاوس، بحسب ما أفاد الكرملين.

وفي المجمل، أكد 20 ألف ممثل من 140 دولة ومنطقة في العالم مشاركتهم في الحدث الاقتصادي البارز.

وانطلقت اليوم أنشطة وفعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة في الحدث، الذي يستقطب سنويا آلاف المشاركين والخبراء.

ويعقد المنتدى في نسخته الـ28 هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري، والموضوع الرئيسي للحدث هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الروسي: على المجتمع الدولي أن يطالب كييف بإلغاء القوانين التي تميز ضد الناطقين بالروسية
lebanon 24
19/06/2025 00:38:30 Lebanon 24 Lebanon 24
البحرين تفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي
lebanon 24
19/06/2025 00:38:30 Lebanon 24 Lebanon 24
افتتاح منتدى التبادل المعرفي بين لبنان والامارات في السرايا
lebanon 24
19/06/2025 00:38:30 Lebanon 24 Lebanon 24
منتدى "أمناء بيروت" التقى اللواء المصطفى: الأمن مسؤولية مشتركة
lebanon 24
19/06/2025 00:38:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:57 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:51 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2025-06-18
11:57 | 2025-06-18
10:32 | 2025-06-18
09:51 | 2025-06-18
09:09 | 2025-06-18
08:45 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24