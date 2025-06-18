البحرين بجناح مميز في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

Advertisement

تشارك مملكة بجناح خاص ومميز في منتدى الاقتصادي الدولي، الذي يعد أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية في ، حيث تحظى هذا العام بصفة ضيف شرف.وتأتي هذا المشاركة في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البحرين وروسيا، وعرض الفرص الاستثمارية التي تقدمها المملكة في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية.ومن المتوقع أن يشهد الجناح البحريني مشاركة واسعة من المسؤولين ورجال الأعمال، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين.ويترأس وفد البحرين، الذي سيضم 80 شخصية، الشيخ حمد ، ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ومستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي البحريني.وإلى جانب مملكة البحرين يشارك في المنتدى مسؤولون وصناع قرار من 50 دولة، منها وجنوب إفريقيا والصين والعراق وفيتنام ولاوس، بحسب ما أفاد .وفي المجمل، أكد 20 ألف ممثل من 140 دولة ومنطقة في العالم مشاركتهم في الحدث الاقتصادي البارز.وانطلقت اليوم أنشطة وفعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة في الحدث، الذي يستقطب سنويا آلاف المشاركين والخبراء.ويعقد المنتدى في نسخته الـ28 هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري، والموضوع للحدث هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب". (روسيا اليوم)