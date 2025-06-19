توترات الشرق الأوسط تدعم الذهب وتهبط بالنفط

تباين أداء الأسواق العالمية
، الخميس، وسط ضبابية جيوسياسية ناجمة عن تصاعد الصراع بين إسرائيل
وإيران، والذي دخل يومه السابع في ظل تردد أميركي بشأن التدخل العسكري المباشر.
الذهب
يصعد والنفط يتراجع
ارتفع الذهب، الملاذ الآمن التقليدي، مع لجوء المستثمرين للتحوّط من تصعيد أوسع، إذ سجل 3376.48 دولارًا للأوقية في المعاملات الفورية (+0.2%)، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.4% إلى 3393.70 دولارًا.
وقال تيم ووترر، كبير المحللين في KCM Trade: "إذا تدخلت واشنطن
عسكريًا، فإن مخاطر المنطقة سترتفع بشكل كبير".
في المقابل، انخفضت أسعار النفط
رغم استمرار التهديدات الإقليمية. وتراجع خام برنت
إلى 76.33 دولاراً (-0.48%)، في حين هبط خام غرب تكساس
تسليم يوليو إلى 74.86 دولاراً، وعقود أغسطس
الأكثر تداولاً إلى 73.29 دولاراً.
وقال توني
سيكامور، محلل الأسواق في IG: "السوق في حالة ترقب بين احتمالين: ضربة أميركية قد ترفع الأسعار، أو محادثات قد تهدئها".
ورغم التراجع، يبقى القلق قائماً من تهديد محتمل لإمدادات النفط، خصوصاً في مضيق هرمز
الذي تمر عبره نحو 19 مليون برميل يومياً.
المعادن
النفيسة:
الفضة: تراجعت 0.2% إلى 36.66 دولارًا
البلاتين: ارتفع 1.5% إلى 1342.36 دولارًا
البلاديوم: صعد 0.6% إلى 1055.18 دولارًا