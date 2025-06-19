توترات الشرق الأوسط تدعم الذهب وتهبط بالنفط

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تباين أداء ، الخميس، وسط ضبابية جيوسياسية ناجمة عن تصاعد الصراع بين وإيران، والذي دخل يومه السابع في ظل تردد أميركي بشأن التدخل العسكري المباشر.يصعد والنفط يتراجعارتفع الذهب، الملاذ الآمن التقليدي، مع لجوء المستثمرين للتحوّط من تصعيد أوسع، إذ سجل 3376.48 دولارًا للأوقية في المعاملات الفورية (+0.2%)، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.4% إلى 3393.70 دولارًا.وقال تيم ووترر، كبير المحللين في KCM Trade: "إذا تدخلت عسكريًا، فإن مخاطر المنطقة سترتفع بشكل كبير".في المقابل، انخفضت أسعار رغم استمرار التهديدات الإقليمية. وتراجع إلى 76.33 دولاراً (-0.48%)، في حين هبط خام غرب تسليم يوليو إلى 74.86 دولاراً، وعقود الأكثر تداولاً إلى 73.29 دولاراً.وقال سيكامور، محلل الأسواق في IG: "السوق في حالة ترقب بين احتمالين: ضربة أميركية قد ترفع الأسعار، أو محادثات قد تهدئها".ورغم التراجع، يبقى القلق قائماً من تهديد محتمل لإمدادات النفط، خصوصاً في الذي تمر عبره نحو 19 مليون برميل يومياً.النفيسة:الفضة: تراجعت 0.2% إلى 36.66 دولارًاالبلاتين: ارتفع 1.5% إلى 1342.36 دولارًاالبلاديوم: صعد 0.6% إلى 1055.18 دولارًا