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إقتصاد

17 مليار دولار أثر اقتصادي لأميركا من كأس العالم للأندية

Lebanon 24
19-06-2025 | 04:16
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تشير التوقعات إلى فوائد اقتصادية كبيرة ستجنيها الولايات المتحدة من استضافتها لكأس العالم للأندية يقدر أن تتخطى 17 مليار دولار، بحسب بيانات جمعتها "الشرق" من دراسة صادرة عن "فيفا" ومنظمة التجارة العالمية. 
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وأظهرت البيانات أن تأثير الحدث الرياضي على الناتج المحلي قد يصل إلى 9.6 ميار دولار، إلى جانب مزيا اجتماعية بقيمة 3.36 مليار دولار، ونحو 1.9مليار دولار إيرادات حكومية متوقعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة.  
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