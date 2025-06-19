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إقتصاد
أول خفض لأسعار الفائدة منذ كورونا.. دولة أوروبية تفاجئ الأسواق!
Lebanon 24
19-06-2025
|
08:45
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فاجأ
البنك المركزي النرويجي
الأسواق بإعلانه أول خفض لأسعار الفائدة منذ جائحة
كورونا
، حيث أشار إلى أنه سيكون هناك المزيد من التخفيضات المرتقبة خلال عام 2025، ما أسفر عن تراجع الكرونة النرويجية.
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وذكرت وكالة
بلومبرغ
نيوز أن
البنك المركزي
النرويجي خفض سعر الفائدة
الرئيسي
على الودائع، الخميس، بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.25%، مخالفا بذلك توقعات جميع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم، والذين لم يتوقع أي منهم أي تغيير.
وأكد مسؤولون أنه في حال تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع حاليا، فسيتم خفض سعر الفائدة الرئيسي بشكل أكبر خلال عام 2025.
وقالت محافظة البنك المركزي النرويجي،
إيدا
فولدن باتشي، إن "معدل التضخم سجل تراجعا منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في
مارس
الماضي، وتشير توقعات معدل التضخم للعام المقبل إلى تراجعه عما كان متوقعا سابقا".
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