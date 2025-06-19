أول خفض لأسعار الفائدة منذ كورونا.. دولة أوروبية تفاجئ الأسواق!

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فاجأ الأسواق بإعلانه أول خفض لأسعار الفائدة منذ جائحة ، حيث أشار إلى أنه سيكون هناك المزيد من التخفيضات المرتقبة خلال عام 2025، ما أسفر عن تراجع الكرونة النرويجية.وذكرت وكالة نيوز أن النرويجي خفض سعر الفائدة على الودائع، الخميس، بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.25%، مخالفا بذلك توقعات جميع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم، والذين لم يتوقع أي منهم أي تغيير.وأكد مسؤولون أنه في حال تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع حاليا، فسيتم خفض سعر الفائدة الرئيسي بشكل أكبر خلال عام 2025.وقالت محافظة البنك المركزي النرويجي، فولدن باتشي، إن "معدل التضخم سجل تراجعا منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في الماضي، وتشير توقعات معدل التضخم للعام المقبل إلى تراجعه عما كان متوقعا سابقا".