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إقتصاد
نمو قياسي في التبادل التجاري بين موسكو والرياض!
Lebanon 24
19-06-2025
|
12:03
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قال
نائب رئيس
الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن حجم التبادل التجاري بين
روسيا
والسعودية شهد ارتفاعًا كبيرًا في الربع الأول من عام 2025، حيث تضاعف أربع مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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جاء هذا التصريح خلال لقاء جمع نوفاك بوزير الطاقة السعودي،
عبد العزيز
بن سلمان
، اليوم الخميس على هامش فعاليات منتدى "بيتروسبورغ الاقتصادي الدولي".
وقال نوفاك: "بحسب نتائج الربع الأول من عام 2025، زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين أربع مرات"، بحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة الروسية.
وأشار نوفاك إلى أن حجم التجارة الثنائية في عام 2024 قد ارتفع بأكثر من 62%. كما تم تنفيذ أكثر من 40 مشروعا استثماريا مشتركا بين روسيا والمملكة
العربية السعودية
خلال العقد الماضي في مجالات التكنولوجيا المعلوماتية والنقل والبنية التحتية والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات.
وأضاف أن "
المملكة العربية السعودية
تعد شريكا مهما في إطار مجموعة "أوبك+"، ولعبت دورا محوريا في ضمان الأمن الطاقة العالمي وأن الإجراءات المشتركة التي تتخذها دول المجموعة تتماشى مع المصالح الوطنية طويلة الأمد، وتسهم في تعزيز اقتصادات بلدينا".
كما لفت نوفاك إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة أمام البلدين لتنفيذ مشاريع المناخ باستخدام التقنيات المنخفضة الانبعاثات، وإجراء تسوية متبادلة لوحدات الكربون الناتجة عن هذه المشاريع.
وكان
وزير الطاقة
السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد وصل اليوم الخميس إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.
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