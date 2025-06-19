نمو قياسي في التبادل التجاري بين موسكو والرياض!

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جاء هذا التصريح خلال لقاء جمع نوفاك بوزير الطاقة السعودي، ، اليوم الخميس على هامش فعاليات منتدى "بيتروسبورغ الاقتصادي الدولي".وقال نوفاك: "بحسب نتائج الربع الأول من عام 2025، زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين أربع مرات"، بحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة الروسية.وأشار نوفاك إلى أن حجم التجارة الثنائية في عام 2024 قد ارتفع بأكثر من 62%. كما تم تنفيذ أكثر من 40 مشروعا استثماريا مشتركا بين روسيا والمملكة خلال العقد الماضي في مجالات التكنولوجيا المعلوماتية والنقل والبنية التحتية والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات.وأضاف أن " تعد شريكا مهما في إطار مجموعة "أوبك+"، ولعبت دورا محوريا في ضمان الأمن الطاقة العالمي وأن الإجراءات المشتركة التي تتخذها دول المجموعة تتماشى مع المصالح الوطنية طويلة الأمد، وتسهم في تعزيز اقتصادات بلدينا".كما لفت نوفاك إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة أمام البلدين لتنفيذ مشاريع المناخ باستخدام التقنيات المنخفضة الانبعاثات، وإجراء تسوية متبادلة لوحدات الكربون الناتجة عن هذه المشاريع.وكان السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد وصل اليوم الخميس إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.