تراجع معظم أسواق الخليج

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في منخفضة الخميس سابع أيام الصراع وسط ترقب عالمي لاحتمال إقدام على الانضمام إلى .وخسر المؤشر لسوق دبي 0.7 بالمئة متأثرا بهبوط سهم بنك دبي الإسلامي 2.3 بالمئة وتراجع سهم إعمار العقارية 1.2 بالمئة.وفي ، عوض المؤشر القياسي خسائره المبكرة ليرتفع 0.2 بالمئة مدعوما بقفزة بلغت 4.9 في سهم أم القرى للتنمية والإعمار.ومع ذلك، سجل المؤشر خسارة أسبوعية بلغت 2.1 بالمئة.وفي أبو ظبي، أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 0.8 بالمئة.وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء كما كان متوقعا.وتؤثر قرارات الاحتياطي الاتحادي على السياسة النقدية في الخليج حيث ترتبط معظم العملات بالدولار.وانخفض المؤشر 0.8 بالمئة مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.3 بالمئة.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 77.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 1151 بتوقيت جرينتش.وانخفض المؤشر الرئيسي في البحرين 0.8 بالمئة إلى 1875 نقطة.وهبط المؤشر العماني 0.3 بالمئة إلى 4506 نقطة.وارتفع المؤشر 0.9 بالمئة إلى 8616 نقطة.وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.9 بالمئة، إذ تراجعت معظم الأسهم بما في ذلك سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة الذي انخفض 5.8 بالمئة.