Advertisement

إقتصاد

تراجع معظم أسواق الخليج

Lebanon 24
19-06-2025 | 12:33
A-
A+
Doc-P-1378921-638859585926724759.jpg
Doc-P-1378921-638859585926724759.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج منخفضة الخميس سابع أيام الصراع الإسرائيلي الإيراني وسط ترقب عالمي لاحتمال إقدام الولايات المتحدة على الانضمام إلى إسرائيل.
Advertisement

وخسر المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.7 بالمئة متأثرا بهبوط سهم بنك دبي الإسلامي 2.3 بالمئة وتراجع سهم إعمار العقارية 1.2 بالمئة.

وفي السعودية، عوض المؤشر القياسي خسائره المبكرة ليرتفع 0.2 بالمئة مدعوما بقفزة بلغت 4.9 في سهم أم القرى للتنمية والإعمار.

ومع ذلك، سجل المؤشر خسارة أسبوعية بلغت 2.1 بالمئة.

وفي أبو ظبي، أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 0.8 بالمئة.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء كما كان متوقعا.

وتؤثر قرارات الاحتياطي الاتحادي على السياسة النقدية في الخليج حيث ترتبط معظم العملات بالدولار.

وانخفض المؤشر القطري 0.8 بالمئة مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.3 بالمئة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 77.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 1151 بتوقيت جرينتش.

وانخفض المؤشر الرئيسي في البحرين 0.8 بالمئة إلى 1875 نقطة.

وهبط المؤشر العماني 0.3 بالمئة إلى 4506 نقطة.

وارتفع المؤشر الكويتي 0.9 بالمئة إلى 8616 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.9 بالمئة، إذ تراجعت معظم الأسهم بما في ذلك سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة الذي انخفض 5.8 بالمئة.
مواضيع ذات صلة
اشتباكات إسرائيل وإيران تُعمّق خسائر أسواق المال في الخليج ومصر
lebanon 24
19/06/2025 22:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبيرغ: تراجع بورصات الخليج مع تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران
lebanon 24
19/06/2025 22:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو منتجي النفط في الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد تراجع الأسعار
lebanon 24
19/06/2025 22:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعتراض معظم الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل في الساعة الأخيرة
lebanon 24
19/06/2025 22:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:30 | 2025-06-19
13:11 | 2025-06-19
12:23 | 2025-06-19
12:05 | 2025-06-19
12:03 | 2025-06-19
11:40 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24