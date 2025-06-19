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إقتصاد

أسعار النفط تتجاوز مستوى جديدًا لأول مرة منذ أسابيع!

Lebanon 24
19-06-2025 | 13:11
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تجاوزت أسعار عقود النفط الخام من نوع "برنت" لتسليم آب 2025 مستوى 79 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 23 حزيران  2025 في بورصة لندن "آي سي إي"، وفقا لبيانات التداول.
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وبحسب بيانات البورصة عند الساعة 18:09 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر "برنت" بنسبة 3.85% ليصل إلى 79.01 دولار للبرميل.


وبحلول الساعة 18:14 بتوقيت موسكو، تباطأ صعود عقود "برنت" لتتداول عند 78.77 دولار (+3.54%)، بينما ارتفعت عقود النفط الخام من نوع "WTI" لتسليم أغسطس 2025 بنسبة 2.81% إلى 75.47 دولار للبرميل.


يأتي ذلك على خلفية تصاعد التوترات بتأثير الهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمخاوف من مشاركة الولايات المتحدة فيها.


ويعتقد محللون أن التدخل المباشر من قبل الولايات المتحدة سيوسع نطاق الصراع، مما يعرض البنية التحتية للطاقة في المنطقة لخطر هجوم أكبر.


وقال محللون في شركة ING: "أكبر مخاوف سوق النفط من إغلاق مضيق هرمز"، وأضاف المحللون: "من خلال هذا المضيق يمر نحو ثلث تجارة النفط العالمية التي يتم شحنها بحرا. وأي انقطاع كبير في هذه التدفقات كافٍ لرفع الأسعار إلى 120 دولارا للبرميل.


وتعتبر إيران ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول، وتنتج طهران نحو 3.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام.
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