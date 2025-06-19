أسعار النفط تتجاوز مستوى جديدًا لأول مرة منذ أسابيع!

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وبحسب بيانات البورصة عند الساعة 18:09 بتوقيت ، ارتفع سعر "برنت" بنسبة 3.85% ليصل إلى 79.01 دولار للبرميل.وبحلول الساعة 18:14 بتوقيت موسكو، تباطأ صعود عقود "برنت" لتتداول عند 78.77 دولار (+3.54%)، بينما ارتفعت عقود النفط الخام من نوع "WTI" لتسليم 2025 بنسبة 2.81% إلى 75.47 دولار للبرميل.يأتي ذلك على خلفية تصاعد التوترات بتأثير الهجمات على الجمهورية الإسلامية ، والمخاوف من مشاركة فيها.ويعتقد محللون أن التدخل المباشر من قبل الولايات المتحدة سيوسع نطاق الصراع، مما يعرض البنية التحتية للطاقة في المنطقة لخطر هجوم أكبر.وقال محللون في شركة ING: "أكبر مخاوف سوق النفط من إغلاق "، وأضاف المحللون: "من خلال هذا المضيق يمر نحو ثلث تجارة النفط العالمية التي يتم شحنها بحرا. وأي انقطاع كبير في هذه التدفقات كافٍ لرفع الأسعار إلى 120 دولارا للبرميل.وتعتبر ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة للدول المصدرة للبترول، وتنتج نحو 3.3 مليون من النفط الخام.