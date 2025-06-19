رغم التوترات الجيوسياسية... لماذا تنخفض أسعار الذهب؟

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كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شهر آب بنسبة 0.6% أو ما يعادل 19 دولاراً، لتصل إلى 3390.30 دولار، وذلك رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في ، لا سيما مع تصاعد المواجهة العسكرية بين وإسرائيل.فما الذي يفسّر هذا التراجع المفاجئ؟في حديث لـ" "، أوضح أن هناك عدّة عوامل تقف خلف هذا الانخفاض في أسعار الذهب، رغم الظروف الجيوسياسية المتوترة.وأشار السبع أولاً إلى أن هناك توقعات بتراجع الطلب على الذهب من قبل المستثمرين في عام 2026.ثانيًا، العديد من المستثمرين الذين اشتروا الذهب عند مستويات منخفضة، بدأوا الآن بجني الأرباح عند المستويات المرتفعة.ثالثًا، رغم التوترات بين إيران وإسرائيل، فإن لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن، نظراً إلى أن المواجهة ما تزال محصورة في الشرق الأوسط، ولم تؤدِ إلى إغلاق ممرات ملاحية استراتيجية أو التصعيد نحو سيناريو أسوأ.أما رابعًا، فأكد السبع أن البنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى تتخذ خطوات حذرة لتفادي فوضى في أسعار الذهب، وهو ما يُسهم بشكل أساسي في استقرارها أو تراجعها.وختم السبع بالإشارة إلى أن تثبيت معدلات الفائدة في ، وعدم الاتجاه نحو خفضها حتى الآن، يعزز من قوة الدولار، وهو ما يفرض ضغوطاً سلبية إضافية على أسعار الذهب.