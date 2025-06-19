Advertisement

خاص

رغم التوترات الجيوسياسية... لماذا تنخفض أسعار الذهب؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
19-06-2025 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1378957-638859621155232072.jpg
Doc-P-1378957-638859621155232072.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجلت أسعار الذهب تراجعًا في المعاملات الفورية اليوم بنحو 5 دولارات للأونصة، أي ما يعادل 0.15%، لتبلغ 3369 دولاراً للأونصة.
Advertisement

 كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شهر آب بنسبة 0.6% أو ما يعادل 19 دولاراً، لتصل إلى 3390.30 دولار، وذلك رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لا سيما مع تصاعد المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل.

فما الذي يفسّر هذا التراجع المفاجئ؟

في حديث لـ"لبنان 24"، أوضح الخبير الاقتصادي نديم السبع أن هناك عدّة عوامل تقف خلف هذا الانخفاض في أسعار الذهب، رغم الظروف الجيوسياسية المتوترة.

وأشار السبع أولاً إلى أن هناك توقعات بتراجع الطلب على الذهب من قبل المستثمرين في عام 2026.

ثانيًا، العديد من المستثمرين الذين اشتروا الذهب عند مستويات منخفضة، بدأوا الآن بجني الأرباح عند المستويات المرتفعة. 

ثالثًا، رغم التوترات بين إيران وإسرائيل، فإن الأسواق العالمية لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن، نظراً إلى أن المواجهة ما تزال محصورة في الشرق الأوسط، ولم تؤدِ إلى إغلاق ممرات ملاحية استراتيجية أو التصعيد نحو سيناريو أسوأ.

أما رابعًا، فأكد السبع أن البنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى تتخذ خطوات حذرة لتفادي فوضى في أسعار الذهب، وهو ما يُسهم بشكل أساسي في استقرارها أو تراجعها.

وختم السبع بالإشارة إلى أن تثبيت معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، وعدم الاتجاه نحو خفضها حتى الآن، يعزز من قوة الدولار، وهو ما يفرض ضغوطاً سلبية إضافية على أسعار الذهب.
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
بعد الإرتفاع... هل تنخفض أسعار الذهب؟ هذا ما كشفه خبيرٌ إقتصاديّ
lebanon 24
19/06/2025 22:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.. ارتفاع في أسعار الذهب
lebanon 24
19/06/2025 22:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع في أسعار الذهب.. إليكم الارقام الجديدة
lebanon 24
19/06/2025 22:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في أسعار الذهب.. إليكم الأرقام الجديدة
lebanon 24
19/06/2025 22:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:11 | 2025-06-19
12:33 | 2025-06-19
12:23 | 2025-06-19
12:05 | 2025-06-19
12:03 | 2025-06-19
11:40 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24