لهذا السبب... المركزي البريطاني يثبت أسعار الفائدة

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وجاء هذا القرار، الذي كان متوقعًا على نطاق واسع من قبل المحللين، بعد من تثبيت الأميركي لأسعار الفائدة دون تغيير، مع الإشارة أيضاً إلى قلقه من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في أكبر اقتصاد عالمي.ومع ذلك، ألمح محافظ بنك إنجلترا، أندرو ، إلى تخفيضات في وقت لاحق من هذا العام، في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد .وقال بيلي: "لا تزال أسعار الفائدة في مسار هبوطي تدريجي، على الرغم من أننا أبقيناها ثابتة اليوم"، مضيفًا أن "العالم متقلب للغاية".وبلغ معدل مؤشر أسعار المستهلكين الكلي 3.4 بالمئة في ، بارتفاع طفيف عن نسبة الـ 3.3% التي كان يتوقعها أغلب خبراء الاقتصاد، وبعيدا عن مستهدفات المركزي عند 2 بالمئة.وفي بيان له، أشار البريطاني إلى ارتفاع أسعار الطاقة مؤخرًا بسبب "تصاعد الصراع في ". مع ذلك، يتوقع المحللون أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية.كما أبقى أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع.لكن في وقت سابق من الخميس، أجرى البنك المركزي النرويجي خفضًا مفاجئًا لسعر الفائدة، وخفض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة إلى صفر بالمئة، وكلاهما يُسلط الضوء على غموض التوقعات الاقتصادية.خفّض بنك إنجلترا الشهر الماضي تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية، حيث بدأت الرسوم الجمركية تُؤثر سلبًا على النمو.يذكر أن الاقتصاد البريطاني قد انكمش بأكثر من المتوقع في أبريل، ويعزى ذلك أيضًا إلى زيادة الضرائب على الشركات .