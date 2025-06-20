في حال إغلاق مضيق هرمز.. هذا ما سيسجله سعر برميل النفط

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توقعت مجموعة "سيتي غروب" أن يقفز سعر خام "برنت" إلى نحو 90 دولاراً للبرميل إذا تم إغلاق ، لكنها أضافت أن وقفاً مطولاً لحركة الشحن عبر هذا الممر الحيوي يُعد غير مرجّح.وكتب محللو البنك، من بينهم يوان وإيريك لي، في مذكرة بحثية، أن "أي إغلاق للمضيق قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار"، وذلك في سيناريو البنك الذي يتوقع ارتفاع الأسعار.وأضافوا: "لكننا نعتقد أن مدة الإغلاق ستكون قصيرة، لأن جميع الجهود ستركّز على إعادة فتحه، وبالتالي من غير المحتمل أن يستمر الإغلاق لعدة أشهر". (بلومبرغ)