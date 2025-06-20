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إقتصاد
تحركات محدودة في عقود الأسهم الأميركية
Lebanon 24
20-06-2025
|
02:13
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خفّضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في التداولات الآسيوية، من وتيرة تراجعها بعدما أعلن
البيت الأبيض
أن الرئيس
دونالد ترمب
سيحسم خلال أسبوعين ما إذا كانت
واشنطن
ستنضم إلى
إسرائيل
في شن ضربات ضد
إيران
.
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وانخفضت عقود مؤشر "إس آند بي 500" بنحو 0.3% مقارنة بإغلاق الأربعاء، مقابل تراجع بنسبة 0.9% يوم الخميس، حين أُغلقت الأسواق الأميركية بسبب عطلة "جونتينث". في المقابل، تحركت الأسهم في
اليابان
والصين وأستراليا ضمن نطاقات ضيقة.
ورغم أن بيان البيت الأبيض وفّر بعض الوضوح على المدى
القصير
للمتداولين، إلا أن التصريحات لم تُبدّد حالة عدم اليقين الأوسع المتعلقة باحتمال تدخل أميركي، ومخاطر تجدّد التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة.
وقال
نيل ويلسون
، استراتيجي الاستثمار في "ساكسو يو كيه": "إذا نفذت
الولايات المتحدة
ضربة، فسوف نشهد رد فعل عنيفاً فورياً. لا أحد سيغامر بصفقات شراء طويلة الأجل حينها". (بلومبرغ)
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