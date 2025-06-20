تحركات محدودة في عقود الأسهم الأميركية

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خفّضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في التداولات الآسيوية، من وتيرة تراجعها بعدما أعلن أن الرئيس سيحسم خلال أسبوعين ما إذا كانت ستنضم إلى في شن ضربات ضد .وانخفضت عقود مؤشر "إس آند بي 500" بنحو 0.3% مقارنة بإغلاق الأربعاء، مقابل تراجع بنسبة 0.9% يوم الخميس، حين أُغلقت الأسواق الأميركية بسبب عطلة "جونتينث". في المقابل، تحركت الأسهم في والصين وأستراليا ضمن نطاقات ضيقة.ورغم أن بيان البيت الأبيض وفّر بعض الوضوح على المدى للمتداولين، إلا أن التصريحات لم تُبدّد حالة عدم اليقين الأوسع المتعلقة باحتمال تدخل أميركي، ومخاطر تجدّد التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة.وقال ، استراتيجي الاستثمار في "ساكسو يو كيه": "إذا نفذت ضربة، فسوف نشهد رد فعل عنيفاً فورياً. لا أحد سيغامر بصفقات شراء طويلة الأجل حينها". (بلومبرغ)