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إقتصاد

صندوق النقد: وحدة السوق الأوروبية ضرورة لمواجهة التحديات

Lebanon 24
20-06-2025 | 04:09
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حث صندوق النقد الدولي على تعميق وحدة سوق الاتحاد الأوروبي للتغلب على التحديات المتزايدة بما في ذلك زيادة الإنفاق الدفاعي وأمن الطاقة والتوترات التجارية.
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وقال الصندوق الموجود مقره في واشنطن في تقريره السنوي عن منطقة اليورو الصادر الخميس: إن "تعميق السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أداة أساسية متاحة أمام صناع السياسة لتحسين الاستثمار والابتكار والإنتاجية".

وأضاف الصندوق في بيان "زيادة وحدة سوق الاتحاد الأوروبي ستؤدي بدورها إلى توفير السلع العامة الرئيسية ومنها شبكة الطاقة المرتبطة والدفاع من خلال الإطار المالي متعدد السنوات".

وقال الصندوق إن الاقتصاد الأوروبي "ما يزال مرنا بفضل البطالة المنخفضة بشكل قياسي ووجود معدل التضخم الأساسي في نطاق المستهدف واستقرار النظام المالي".

وقال صندوق النقد الدولي: "لقد أثرت التوترات التجارية وحالة عدم اليقين المرتفعة سلبا على توقعات الطلب والصادرات، أكثر من التأثير الإيجابي المتوقع لزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية".

وأضاف "من المتوقع أن يثبط الوضع الجيوسياسي في أوروبا الثقة الاقتصادية ويؤثر على الاستثمار والاستهلاك ، على الرغم من السياسة النقدية الأكثر روعة والمكاسب المتوقعة في الدخل الحقيقي". (سكاي نيوز)
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