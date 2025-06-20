قريبا.. رحلات مباشرة بين روسيا والسعودية

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أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر قرب إطلاق رحلات مباشرة بين وروسيا، في خطوة ستسهم في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين.وقال الجاسر لصحيفة "الاقتصادية" على هامش مشاركته في منتدى " الاقتصادي العالمي"، إن الربط الجوي المباشر سيتم عبر كل شركات الطيران الوطنية، ، وناس، وربما وقريبا طيران .وأوضح أن هناك حاليا مباحثات مع الشركات السعودية التي تتوسع أعمالها حول العالم، وقال "اليوم يتطور قطاع النقل والخدمات اللوجستية والطيران في بشكل كبير، وسط توسع في الوجهات وتزايداً كبيراً جدا لعدد الطائرات".(روسيا اليوم)