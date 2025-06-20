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إقتصاد

قريبا.. رحلات مباشرة بين روسيا والسعودية

Lebanon 24
20-06-2025 | 12:35
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أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر قرب إطلاق رحلات مباشرة بين السعودية وروسيا، في خطوة ستسهم في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين.
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وقال الجاسر لصحيفة "الاقتصادية" على هامش مشاركته في منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي العالمي"، إن الربط الجوي المباشر سيتم عبر كل شركات الطيران الوطنية، الخطوط السعودية، وناس، وربما أديل وقريبا طيران الرياض.

وأوضح أن هناك حاليا مباحثات مع الشركات السعودية التي تتوسع أعمالها حول العالم، وقال "اليوم يتطور قطاع النقل والخدمات اللوجستية والطيران في المملكة بشكل كبير، وسط توسع في الوجهات وتزايداً كبيراً جدا لعدد الطائرات".
(روسيا اليوم)
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