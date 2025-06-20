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إقتصاد

تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 0.4 % في أيار

Lebanon 24
20-06-2025 | 15:00
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أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، يوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي، المُقاس بمؤشر أسعار المستهلك، تراجع إلى 0.4 في المائة في أيار، مقارنة بـ0.7 في المائة في نيسان.
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وسجلت أسعار المواد الغذائية، التي تُعد المحرك الأساسي للتضخم، ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.3 في المائة.

أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلباً مثل الغذاء، فقد ارتفع بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، بينما ظل مستقراً على أساس شهري. (الشرق الأوسط)
 
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