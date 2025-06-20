الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتقلص رهانات خفض الفائدة الأميركية

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انخفضت أسعار الجمعة، وتتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية، وسط صعود واسع النطاق للدولار وتلاشي الآمال بخفض وشيك في أسعار الفائدة الأميركية، ما حدّ من تأثير تصاعد التوترات الجيوسياسية في .وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 3333.99 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:04 بتوقيت غرينتش، ليبلغ إجمالي خسائره الأسبوعية حتى الآن نحو 2.5 في المائة، وفق «رويترز».كما هبطت العقود الآجلة للذهب في بنسبة 1.4 في المائة إلى 3361.80 دولار.وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة في شركة «أواندا»، إن «البيئة الجيوسياسية المتقلبة في الشرق الأوسط تدفع المستثمرين إلى تجنب تكوين مراكز شراء قوية - سواء قصيرة أو طويلة الأجل - داخل نطاق التداول الحالي».وأضاف أن الغموض المحيط برد على الصراع بين وإيران يعزز هذا الحذر. وكان قد أعلن يوم الخميس أن الرئيس سيحسم خلال أسبوعين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب الجوية بين البلدين، في خطوة تزيد الضغوط على للعودة إلى طاولة المفاوضات. (الشرق الأوسط)