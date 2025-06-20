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إقتصاد

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتقلص رهانات خفض الفائدة الأميركية

Lebanon 24
20-06-2025 | 23:00
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انخفضت أسعار الذهب الجمعة، وتتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية، وسط صعود واسع النطاق للدولار وتلاشي الآمال بخفض وشيك في أسعار الفائدة الأميركية، ما حدّ من تأثير تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
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وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 3333.99 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:04 بتوقيت غرينتش، ليبلغ إجمالي خسائره الأسبوعية حتى الآن نحو 2.5 في المائة، وفق «رويترز».

كما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.4 في المائة إلى 3361.80 دولار.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «أواندا»، إن «البيئة الجيوسياسية المتقلبة في الشرق الأوسط تدفع المستثمرين إلى تجنب تكوين مراكز شراء قوية - سواء قصيرة أو طويلة الأجل - داخل نطاق التداول الحالي».

وأضاف أن الغموض المحيط برد واشنطن على الصراع بين إسرائيل وإيران يعزز هذا الحذر. وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم الخميس أن الرئيس دونالد ترمب سيحسم خلال أسبوعين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب الجوية بين البلدين، في خطوة تزيد الضغوط على طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات. (الشرق الأوسط)
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