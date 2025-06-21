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إقتصاد
مع مراقبة الصراع الإيراني الإسرائيلي.. أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية
Lebanon 24
21-06-2025
|
03:03
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تراجعت أسعار
النفط
عند التسوية في جلسة الجمعة، مع فرض
الولايات المتحدة
عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، في ما يشير إلى نهج
دبلوماسي
غذّى الآمال في التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض.
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جاء ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن اتخاذ قرار بشأن مشاركة
واشنطن
في الصراع
الإسرائيلي
الإيراني
قد يستغرق أسبوعين.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.84 دولار أو 2.33% عند التسوية إلى 77.01 دولار للبرميل.
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