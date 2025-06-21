مع مراقبة الصراع الإيراني الإسرائيلي.. أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية

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تراجعت أسعار عند التسوية في جلسة الجمعة، مع فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، في ما يشير إلى نهج غذّى الآمال في التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض.جاء ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي أن اتخاذ قرار بشأن مشاركة في الصراع قد يستغرق أسبوعين.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.84 دولار أو 2.33% عند التسوية إلى 77.01 دولار للبرميل.