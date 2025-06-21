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إقتصاد

بوتين يؤيد تقديرات "أوبك" بشأن ارتفاع الطلب على النفط

Lebanon 24
21-06-2025 | 03:29
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يتفق مع تقييم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بأن الطلب على النفط سيظل مرتفعًا.
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وقال بوتين لهيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك، في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "أتفق مع توقعاتكم بأن الطلب على موارد الطاقة والنفط سيظل عند مستوى مرتفع".

وأشار إلى الرقم 105.5 مليون برميل يوميًا، وهو الرقم الذي تتوقعه أوبك للاستهلاك في عام 2025، وقال إن هذا المستوى "سيبقى في المستقبل القريب".
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