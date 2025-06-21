بوتين يؤيد تقديرات "أوبك" بشأن ارتفاع الطلب على النفط

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قال إنه يتفق مع تقييم المصدرة للبترول (أوبك) بأن الطلب على سيظل مرتفعًا.وقال لهيثم الغيص، لمنظمة ، في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "أتفق مع توقعاتكم بأن الطلب على موارد الطاقة والنفط سيظل عند مستوى مرتفع".وأشار إلى الرقم 105.5 مليون برميل يوميًا، وهو الرقم الذي تتوقعه أوبك للاستهلاك في عام 2025، وقال إن هذا المستوى "سيبقى في القريب".