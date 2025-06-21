لمواجهة التحديات... صندوق النقد الدولي يحث على تعميق وحدة سوق الاتحاد الأوروبي!

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وأوضح الصندوق، الذي يقع مقره في ، في تقريره السنوي الصادر الخميس عن :إن "تعميق السوق الموحدة للاتحاد أداة أساسية متاحة أمام صناع السياسة لتحسين الاستثمار والابتكار والإنتاجية".وأضاف الصندوق في بيان "زيادة وحدة سوق الاتحاد الأوروبي ستؤدي بدورها إلى توفير السلع العامة الرئيسية ومنها شبكة الطاقة المرتبطة والدفاع من خلال الإطار المالي متعدد السنوات".وقال الصندوق إن الاقتصاد الأوروبي "ما يزال مرنا بفضل البطالة المنخفضة بشكل قياسي ووجود معدل التضخم الأساسي في نطاق المستهدف واستقرار النظام المالي".وأضاف أن الاتحاد يواجه بيئة عالمية متزايدة الصعوبة نتيجة الرسوم الجمركية المرتفعة وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية والمخاطر الجيوسياسية".وقال صندوق : "لقد أثرت التوترات التجارية وحالة عدم اليقين المرتفعة سلبا على توقعات الطلب والصادرات، أكثر من التأثير الإيجابي المتوقع لزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية".وأضاف "من المتوقع أن يثبط الوضع الجيوسياسي في الثقة الاقتصادية ويؤثر على الاستثمار والاستهلاك ، على الرغم من السياسة النقدية الأكثر روعة والمكاسب المتوقعة في الدخل الحقيقي."يتفاوض الاتحاد الأوروبي حاليًا مع ، لتجنب التعريفة الجمركية التي يهدد الرئيس الأميركي بفرضها على منتجات الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 50 بالمئة بحلول 9 .وقال صندوق النقد الدولي ، إن الأولوية الرئيسية للاقتصاد الأوروبي هي "التكامل الأعمق لسوق الاتحاد الأوروبي الموحدة" ، مما سيسهل توسيع نطاق الشركات ويعزز الابتكار.