السياحة السعودية تواصل نموها الإيجابي

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أفادت في تقريرها الإحصائي السنوي الخاص بالقطاع السياحي لعام 2024، عن ارتفاع عدد السياح المحليين والوافدين في إلى 116 مليون سائح محلي ووافد في عام 2024، بنمو 6% عن العام السابق له.وأوضح التقرير، أن إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة للسياحة المحلية والوافدة من الخارج بلغ نحو 284 مليار في 2024، بنسبة نمو 11% مقارنةً بعام 2023.وسلط التقرير الضوء على أبرز مؤشرات السياحي في المملكة، وكشف عن حجم النمو والتطور الذي شهده القطاع العام الماضي، استكمالًا للتقدم الملحوظ في عام 2023، وفق ما نقلته "واس".وقال إن ما وثقه التقرير الإحصائي السنوي من إنجازات استثنائية ونمو كبير جاء بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها غير المحدود للقطاع السياحي الذي بات ركيزة أساسية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.وكشف الوزير أن التقرير يستعرض ما أثمرت عنه جهود الوزارة وأطراف منظومة السياحة كافة، من نمو قياسي ومتسارع للقطاع.وبينت أن المملكة حققت أعلى رقم تاريخي في عدد السيّاح الوافدين من الخارج بلغ حوالي 30 مليون سائح لعام (2024م)، بنسبة نمو بلغت (8%) مقارنةً بعام 2023م.ووصل إجمالي إنفاق السياح الوافدين من الخارج إلى 168.5 مليار ريال، بنسبة نمو 19% مقارنةً بعام 2023، بحسب التقرير.وأوضحت الوزارة أن عدد السيّاح المحليين في عام 2024م وصل إلى 86.2 مليون سائح محلي، بنسبة نمو 5%، مقارنةً بعام 2023م، في حين بلغ إجمالي إنفاق السياح المحليين 115.3 مليار ريال. (العربية)