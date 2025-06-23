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إقتصاد

مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران وارتفاع النفط.. تراجع في مؤشر نيكي

Lebanon 24
23-06-2025 | 01:29
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نزل المؤشر نيكي الياباني اليوم الاثنين بعد أن شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع نووية رئيسية في إيران، مما عزز العزوف عن المخاطرة، في حين ألقى صعود أسعار النفط بظلاله على توقعات الاقتصاد الياباني وأرباح الشركات.
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ونزل نيكي 0.55 بالمئة إلى 38191.87 نقطة في منتصف اليوم.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.62 بالمئة.

تستورد اليابان جميع احتياجاتها من النفط تقريبا، مما يجعل الاقتصاد الياباني شديد الحساسية لأسعار الخام التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر اليوم الاثنين مع ترقب المتعاملين بتوتر لرد إيران على دخول الولايات المتحدة في الصراع. وشركات الصناعات التحويلية اليابانية عرضة أيضا للتأثر بارتفاع أسعار الطاقة.
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