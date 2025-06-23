مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران وارتفاع النفط.. تراجع في مؤشر نيكي

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نزل المؤشر نيكي الياباني اليوم الاثنين بعد أن شنت هجمات على مواقع نووية رئيسية في ، مما عزز العزوف عن المخاطرة، في حين ألقى صعود أسعار بظلاله على توقعات الاقتصاد الياباني وأرباح الشركات.ونزل نيكي 0.55 بالمئة إلى 38191.87 نقطة في منتصف اليوم.وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.62 بالمئة.تستورد جميع احتياجاتها من النفط تقريبا، مما يجعل الاقتصاد الياباني شديد الحساسية لأسعار الخام التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر اليوم الاثنين مع ترقب المتعاملين بتوتر لرد دخول الولايات المتحدة في الصراع. وشركات عرضة أيضا للتأثر بارتفاع أسعار الطاقة.