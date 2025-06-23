النفط يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر

Advertisement

قفزت أسعار اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني، إذ تسبب تحرك في مطلع الأسبوع للانضمام إلى في مهاجمة المنشآت النووية إلى تأجيج المخاوف بشأن الإمدادات.وبحلول الساعة 01:17 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار أو 2.49 بالمئة لتبلغ 78.93 دولار للبرميل.وارتفعت عقود خام غرب الوسيط الأمريكي بمقدار 1.89 دولار أو 2.56 بالمئة لتصل إلى 75.73 دولار.وقفز كلا الخامين بأكثر من ثلاثة بالمئة في وقت سابق من الجلسة إلى 81.40 دولار و78.40 دولار على الترتيب للبرميل، وهو أعلى مستوى يبلغانه في خمسة أشهر، قبل أن يتخليان عن بعض المكاسب.